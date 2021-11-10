Восприятие Достоевского русскими и американцами оказалось разным

Почетный профессор факультета славянских языков и литературы Университета Южной Калифорнии Маркус Левитт рассказал, как в США относятся к творчеству Федора Достоевского. По его словам, книги писателя не считают слишком депрессивными.

«В целом я не слышал от своих студентов, чтобы Достоевский казался им слишком депрессивным или темным, оценки, которые я слышу от своих русских друзей», – сказал он РИА «Новости».

Интерес американцев к Достоевскому «постоянен», подчеркнул профессор. Особенно сильно его произведения интересуют студентов университетов, поскольку они посвящены «подростковому кризису веры». «Многие из них как раз переживают подобное в этом возрасте», – отметил специалист.

Наиболее популярными и понимаемыми в США работами Достоевского Левитт назвал «Преступление и наказание» и «Братьев Карамазовых», поскольку «они являются сравнительно простыми повествованиями, в отличие от «Идиота» или «Бесов».

По мнению профессора, сложности в прочтении Достоевского привлекают читателей. Экранизации его произведений помогли бы сделать творчество писателя более популярным в США. «Помогает это и тому, чтобы о его наследии узнало больше людей или люди стали лучше понимать Россию? Думаю, да, определенно», – заключил он.

Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал об особом отношении папы Римского Франциска к творчеству писателя Федора Достоевского.