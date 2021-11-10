Нефть подорожала после выхода данных API по запасам

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10.11.2021, 7:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМировые цены на нефть в среду утром поднимаются на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.21 январские фьючерсы на нефть марки Brent дорожали на 0,27% – до 85,021доллара за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI – на 0,05%, до 84,19 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Согласно данным API, опубликованным в ночь на среду, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 5 ноября опустились на 2,5 млн баррелей. API также сообщил о некотором снижении запасов бензина (на 0,6 млн баррелей) и росте запасов дистиллятов (также на 0,6 млн баррелей).

Официальная статистика о коммерческих запасах в США за прошлую неделю будет опубликована минэнерго страны вечером в среду. Аналитики ожидают рост запасов на 2,1 млн баррелей.

Инвесторы также обращают внимание на другие новости из США. Ранее Белый дом заявил, что администрация США взаимодействует с ОПЕК+ на предмет увеличения поставок нефти и работает с антимонопольными властями для пресечения завышения цен. Кроме того, группа сенаторов-демократов ранее направила письмо президенту Джо Байдену с призывом запретить экспорт нефти и начать товарные интервенции из стратегического нефтяного резерва.

Рынки также оценивают данные ежемесячного краткосрочного прогноза управления энергетической минэнерго США. Во вторник ведомство повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года до 11,13 миллиона, а на будущий год – до 11,9 млн баррелей в сутки.



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