 

Япония призвала США не отказываться от применения первыми ядерного оружия

10.11.2021, 7:04, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТокио выступает против того, чтобы США взяли на себя обязательство не применять ядерное оружие первыми, сообщил генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно.

Мацуно заявил, что «провозглашение политики неприменения ядерного оружия» лишено смысла, если такой шаг «одновременно не сделают все ядерные державы в проверяемой форме». Сейчас, по словам Мацуно, нет возможности для такой проверки. При этом генсек кабмина не ответил прямо на вопрос, передала ли Япония свое мнение Вашингтону.

В среду газета Yomiuri сообщила, что той же позиции придерживаются Великобритания и Франция, которые уже проинформировали об этом США. Источник в японском правительстве заявил, что отказ от применения первыми ядерного оружия понизил бы эффективность ядерного сдерживания и оказался бы «неверным сигналом» для Китая, передает ТАСС.

Напомним, источники в Белом доме сообщили, что команда по национальной безопасности президента США Джо Байдена в ближайшее время рассмотрит условия, при которых Соединенные Штаты могут взять обязательство не применять ядерное оружие первыми.



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