 

День памяти святой Параскевы Пятницы: что нельзя делать 10 ноября

10.11.2021, 6:30, Разное
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Праскева, чье имя переводится как пятница, считается одной из самых почитаемых святых на Руси. В народе ее называют покровительницей женщин. У Праскевы просят здоровья детям и удачного брака.

ИСТОРИЯ

Святая Параскева родилась в 3 веке в Малой Азии в семье праведников. Родители девушки всегда предавали огромное значение пятницу, дню распятия Христа. Именно поэтому родители назвали дочь Параскевой.

Посе смерти родителей Параскева раздала свое наследство и стала пропагандировать христианство. Она посвятила свою жизнь Богу и многих привела к вере.

В 300 году в город Иконию, где родилась и жила Параскева, пришел во­е­на­чаль­ник им­пе­ра­то­ра Дио­кле­ти­а­на. Он намеревался искоренить всех христиан. Параскева попала в руки злодея за отказ отречься о веры.

После пыток ее бросили умирать, но произошло чудо, и Параскева исцелилась. Несмотря на это, люди не уверовали, и девушку все же казнили.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА

В День Параскевы Пятницы нельзя заниматься женскими делами. Это касается шитья, вязания, стирки и так далее.

Женщины не расчесывали волосы и не мылись в этот день. Мужчинам запрещено было брать в руки железо, так как Параскеву пытали именно металлическими прутьями.

В этот православный праздник нельзя ссориться и нарушать христианские заповеди. Нельзя плести интриги и отказывать в помощи.

Если 10 ноября выпадает на среду, надо соблюдать пост.



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