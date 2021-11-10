День памяти святой Параскевы Пятницы: что нельзя делать 10 ноября
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Праскева, чье имя переводится как пятница, считается одной из самых почитаемых святых на Руси. В народе ее называют покровительницей женщин. У Праскевы просят здоровья детям и удачного брака.
ИСТОРИЯ
Святая Параскева родилась в 3 веке в Малой Азии в семье праведников. Родители девушки всегда предавали огромное значение пятницу, дню распятия Христа. Именно поэтому родители назвали дочь Параскевой.
Посе смерти родителей Параскева раздала свое наследство и стала пропагандировать христианство. Она посвятила свою жизнь Богу и многих привела к вере.
В 300 году в город Иконию, где родилась и жила Параскева, пришел военачальник императора Диоклетиана. Он намеревался искоренить всех христиан. Параскева попала в руки злодея за отказ отречься о веры.
После пыток ее бросили умирать, но произошло чудо, и Параскева исцелилась. Несмотря на это, люди не уверовали, и девушку все же казнили.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 10 НОЯБРЯ 2021 ГОДА
В День Параскевы Пятницы нельзя заниматься женскими делами. Это касается шитья, вязания, стирки и так далее.
Женщины не расчесывали волосы и не мылись в этот день. Мужчинам запрещено было брать в руки железо, так как Параскеву пытали именно металлическими прутьями.
В этот православный праздник нельзя ссориться и нарушать христианские заповеди. Нельзя плести интриги и отказывать в помощи.
Если 10 ноября выпадает на среду, надо соблюдать пост.
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