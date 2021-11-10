Мнение: На польско-арабской границе

Завязав упорные бои на польско-белорусской границе, сводный арабский корпус не оставляет попыток прорвать оборону поляков, которые после отступления из Афганистана оборудовали оборонительные позиции у себя на границе. Стороны перебрасывают резервы к линии фронта. Польское командование сосредоточило на границе до 16 тыс. штыков регулярных и вспомогательных войск. Сводный арабский корпус имеет в авангарде до 5-6 тыс. черенков и лопат и 10-12 тыс. в резерве с очень растянутыми линиями снабжениями Брест-Кандагар и Брест-Эрбиль. Пока что господствует тенденция к позиционности в силу нехватки у наступающих тяжелой техники для преодоления рядов колючей проволоки. Ввиду этого идет оборудование стационарных позиций с установкой ДЗОПов – дерево-земляных опорных палаток), где будет происходить накопление живой силы для последующих активных наступательных действий. Противник с помощью громкоговорителей пытается распропагандировать наступающих и деморализовать их. Наступающие кричат, что Ангела Меркель обещала, что их всех ждут в Германии.

—