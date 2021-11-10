 

Мнение: На польско-арабской границе

10.11.2021, 6:20, Разное
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Завязав упорные бои на польско-белорусской границе, сводный арабский корпус не оставляет попыток прорвать оборону поляков, которые после отступления из Афганистана оборудовали оборонительные позиции у себя на границе. Стороны перебрасывают резервы к линии фронта. Польское командование сосредоточило на границе до 16 тыс. штыков регулярных и вспомогательных войск. Сводный арабский корпус имеет в авангарде до 5-6 тыс. черенков и лопат и 10-12 тыс. в резерве с очень растянутыми линиями снабжениями Брест-Кандагар и Брест-Эрбиль. Пока что господствует тенденция к позиционности в силу нехватки у наступающих тяжелой техники для преодоления рядов колючей проволоки. Ввиду этого идет оборудование стационарных позиций с установкой ДЗОПов – дерево-земляных опорных палаток), где будет происходить накопление живой силы для последующих активных наступательных действий. Противник с помощью громкоговорителей пытается распропагандировать наступающих и деморализовать их. Наступающие кричат, что Ангела Меркель обещала, что их всех ждут в Германии.

Источник: Colonel Cassad



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