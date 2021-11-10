В «Артеке» стартовал финал конкурса «Большая перемена» для старшеклассников

В Международном центре «Артек» в Крыму состоялась церемония открытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для учеников 9-11 классов.В «Артеке» стартовал финал конкурса «Большая перемена» для старшеклассников.

Приветствие финалистам направила вице-премьер Татьяна Голикова. «Я хочу поздравить каждого из вас с выходом в финал этого масштабного конкурса, который объединил более 2,5 млн ребят со всей России. Вы вошли в число финалистов, а значит¸ успешно справились со всеми конкурсными заданиями. Вы уже стали лучшими!» – говорится в приветствии.

Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что финал конкурса объединил партнеров проекта, среди которых ГК «Росатом», ГК «Роскосмос», ОАО «Российские железные дороги», ВКонтакте и многие другие., говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Руководитель проекта «Большая перемена» Наталия Мандрова отметила, что ребята, которые сегодня находятся в «Артеке», действительно оказались одними из лучших среди миллиона старшеклассников, которые приняли участие в конкурсе в этом году.

Заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков заметил, что конкурс на место в финале был по-настоящему колоссальный – тысячи школьников на одно место.

В решающем этапе конкурса принимают участие 1500 старшеклассников со всей России, прошедших дистанционные этапы «Большой перемены» и очные полуфиналы. Объединившись в команды «авторов перемен», финалисты будут решать кейсовые задания по четырем направлениям («Искусство и творчество», «Образовательные технологии», «Среда обитания», «Общество») и разработают проекты, которые помогут улучшить разные сферы общественной жизни.

Церемония открытия дала старт четырехдневной программе финала «Большой перемены», который второй год подряд проходит в «Артеке». Программа мероприятий включает мотивационные дискуссии, познавательные и творческие мастер-классы, которые для школьников проведут ученые, журналисты, артисты, художники, спортсмены, блогеры и представители общественных движений.

Впервые в рамках финала пройдет первый слет Всероссийского сообщества «Большая перемена», участие в котором примут лидеры региональных команд «Большой перемены», участники Детской дирекции проекта, выпускники – победители первого сезона конкурса, педагоги-наставники победителей «Большой перемены» и финалисты второго сезона конкурса.

Также в «Артеке» состоится премьера мюзикла «Мечтатели» с участием популярного исполнителя Вани Дмитриенко и 40 конкурсантов «Большой перемены» – победителей Всероссийского кастинга талантов.

По итогам финала победителями станут 600 старшеклассников – 300 учеников 11 классов и 300 – 9-10 классов. Ученики 11 классов получат по 1 млн рублей, которые смогут направить на образование, а ученики 9-10 классов – по 200 тыс. рублей на образование и саморазвитие. Педагоги, подготовившие победителей «Большой перемены», получат по 150 тыс. рублей, а топ-30 школ по итогам рейтинговой оценки – по 2 млн рублей на развитие образовательной среды.