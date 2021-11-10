Госдепу не понравилась встреча Асада с главой МИД ОАЭ

США обеспокоены встречей президента Сирии Башара Асада с главой МИД ОАЭ Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

Прайс заявил, что у Вашингтона вызывают беспокойства «сообщения о встрече», а также «сигнал, который они посылают». Белый дом считает президента Сирии «жестоким диктатором» и, по словам Прайса, не собирается предпринимать попытки нормализации отношений с ним, передает РИА «Новости».

Напомним, Аль Нахайян посетил Дамаск, где встретился с Асадом. В октябре Египет потребовал избавить Сирию от незаконного присутствия иностранных сил. В сентябре сирийская правительственная делегация встретилась в Аммане с главой иорданского правительства Бишером аль-Хасауной. В конце мая Асад принес присягу после выборов президента Сирии, в которых он одержал победу.