 

Госдепу не понравилась встреча Асада с главой МИД ОАЭ

10.11.2021, 6:10, Новости дня
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США обеспокоены встречей президента Сирии Башара Асада с главой МИД ОАЭ Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном, сообщил представитель Госдепа Нед Прайс.

Прайс заявил, что у Вашингтона вызывают беспокойства «сообщения о встрече», а также «сигнал, который они посылают». Белый дом считает президента Сирии «жестоким диктатором» и, по словам Прайса, не собирается предпринимать попытки нормализации отношений с ним, передает РИА «Новости».

Напомним, Аль Нахайян посетил Дамаск, где встретился с Асадом. В октябре Египет потребовал избавить Сирию от незаконного присутствия иностранных сил. В сентябре сирийская правительственная делегация встретилась в Аммане с главой иорданского правительства Бишером аль-Хасауной. В конце мая Асад принес присягу после выборов президента Сирии, в которых он одержал победу.



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