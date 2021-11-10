Advance – мировой логистический кризис обещает быть долгим

Мир сегодня переживает логистический кризис: по всей планете нарушены цепочки поставок, во многих регионах ощущается дефицит различных товаров. Однако, как пишет Advance, эксперты предупреждают, что серьёзные проблемы лишь начинают приближаться и они будут сопровождать планету не только в 2022 году, но и позже.



Reuters

Логистическая проблема и растущий дефицит всего и вся не сиюминутная проблема, которая вскоре решится. Как пишет Advance, специалисты в области транспорта, логистики и торговли предупреждают, что мир только приближается к серьёзным проблемам и они будут сопровождать всех и в 2022 году, если не дольше.

Как продолжает хорватское издание, сегодня возник действительно общемировой дефицит, начиная с дефицита компьютерных чипов, продуктов и техники до товаров повседневного спроса. Конечно, пандемия способствовала этой ситуации, но мировая логистическая цепочка распалась не только из-за COVID-19. Большие проблемы существовали и раньше, а пандемия лишь ускорила слом, который и без того назревал.

В начале прошлого года многие производства по всему миру простаивали. Их рабочие болели или сидели на изоляции. На разных этапах пандемии особенно пострадали те регионы мира, где особенно высока концентрация производств: Китай, Южная Корея, Тайвань, Вьетнам, а также индустриальные гиганты Европы, такие как Германия. Компании, которые занимаются перевозками, ожидаемо также ограничили свою работу, прогнозируя спад спроса на перевозки товаров по миру.

Сегодня можно сказать, что они совершили ошибку, поскольку спрос хоть и упал, но только на некоторые товары, а на другие он взрывообразно вырос. Деньги, которые люди тратили на рестораны, путешествия и тому подобное, теперь уходили на покупку бытовой, а зачастую и офисной техники, поскольку многие перешли на работу дома в онлайн-режиме. Также вырос спрос на телевизоры, игровые приставки и другие устройства. Спрос вырос, а производство в основном простаивало.

Производственные проблемы сохраняются по сей день и носят буквально общепланетарный характер. Например, новые компьютеры собираются преимущественно в Китае, но комплектующие для них приходится закупать по всему миру. Чипы поступают из Тайваня и Малайзии, дисплеи — из Южной Кореи, а некоторые детали заказываются в Европе. Только тогда новый компьютер можно собрать и отправить потенциальному покупателю в какой-нибудь уголок мира.

«Проблема таких изделий, как компьютеры, автомобили, и даже более простых вещей состоит в том, что если, например, из 20 деталей у вас есть 19, то вы не можете собрать изделие, хотя не хватает всего одной детали. Этот пример хорошо показывает, как даже малейшие проблемы в логистической цепочке быстро создают гораздо большие. Если хоть на одном участке сбой, то рвётся вся цепочка», — пишет автор материала.

Также возникла отдельная проблема с кораблями-контейнеровозами, которые перевозят грузы. В «нормальные времена» контейнеровозы в основном плавают по обычным маршрутам, что позволяет мировой логистической цепочке относительно слаженно функционировать. С наступлением пандемии контейнеровозы из Китая направили по тем трассам, по которым раньше их так много не плавало. Однако из таких мест, как, например, Западная Африка или Южная Азия, обратно в Китай уходит не так уж много товаров. В итоге контейнерные суда остались в месте прибытия, поскольку некоторым компаниям было невыгодно отправлять их обратно пустыми.

Одновременно китайские предприятия постепенно возобновляли работу и начали выпускать большое количество товаров, на которые резко возрос спрос в Европе и Америке. В результате вскоре возник острый дефицит контейнеровозов, что немедленно отразилось на стоимости перевозок. Кроме того, многие континентальные порты Европы и Северной Америки буквально захлебнулись из-за резкого роста спроса. Кораблям с товарами приходилось много дней простаивать на якоре и ждать своей очереди на разгрузку. Но и на этом проблемы не закончились. Когда контейнеры наконец-то выгружены, они остаются долгое время стоять в портах. Там они накапливаются, занимая всё больше места, а новые контейнеры некуда выгружать, поскольку недостает ещё одного звена — водителей и портовых рабочих.

Как заключает автор издания, если люди всё-таки поменяют потребительские привычки и откажутся от ненужных покупок, это могло бы помочь восстановить логистическую цепочку, однако этот вариант прямо противоречит системе, которая живет за счёт массового потребления. Однако если ненужные вещи пропадут, люди приспособятся, намного хуже, если возникнет дефицит продуктов питания. Цены на них резко пошли вверх, и в некоторых проблемных регионах даже западного мира продовольствия уже не хватает.

«Насколько серьёзны проблемы с поставками продовольствия, нам только предстоит увидеть, а что касается мировой логистической цепочки, то малейшие проблемы приводят к появлению значительно больших. Сколько продлится этот хаос? Никто не знает, но ясно, что пострадают не только грядущие рождественские праздники и мы войдём с этими проблемами в новый, 2022 год», — заключает автор Advance.