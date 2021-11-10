 

Маргарита Симоньян пригрозила Украине: Они поперхнутся Кубанью

10.11.2021, 5:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ранее киевский эксперт заявил, что Кубань, Брянская и Воронежская области – это “исторические” земли Украины. Журналистка в программе “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” хлестко ответила политологу. Она призвала Незалежную не лезть к России.

Маргарита Симоньян напомнила, что Кубань – ее родная. По словам журналистки, “они поперхнутся Кубанью так, что
никто их не откачает”, передает “Царьград”. Главный редактор телеканала RT возмущена тем, что украинский президент Владимир Зеленский всерьез говорит о возвращении Крыма к 2030 году.

Маргарита Симоньян задала риторические вопросы: куда именно политик вернет Крым, а также куда денег его граждан? Кроме того, журналистка сравнила ситуацию с Незалежной с басней Крылова про Слона и Моську. Она призвала Россию чаще осаживать Украину.

Напомним, полуостров стал частью России в 2014 году после проведенного на полуострове референдума. За воссоединение с нашей страной проголосовали большинство граждан.

Ранее военный эксперт Владимир Карасев объяснил, почему Владимир Зеленский не выполняет свое главное предвыборное обещание – не останавливает войну в Донбассе. По его мнению, политик боится националистов, которые могут отнять у него власть.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09 / Миллионер с рождения: что достанется сыну Петросяна

06.12 / Ученые: Ранее неизвестные пещеры с останками неандертальцев обнаружены на Алтае

23.09 / Расходы на инаугурацию президента России в 2024 году составят 53,6 миллиона рублей

03.12 / Мнение: В Европе не осталось ни идей, ни нефти

15.01 / Учёные рассказали, какие продукты помогут быстрее уснуть

18.08 / Мнение: Параллели

01.09 / Эльман Пашаев: «Требую от суда провести экспертизу подлинности Ефремова»

05.02 / Москва создает эффективную систему помощи онкобольным

18.04 / “Ни у кого больше в мире нет!”: Российский эксперт заявил о безоговорочном лидерстве Китая в оптико-электронной разведке

03.06 / Разработанный “Тинькофф” ассистент Олег защитит от спама и мошенников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика