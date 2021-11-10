 

Глава ВСУ Украины о войне с Россией: Должны быть готовы отреагировать

10.11.2021, 5:36, Разное
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По словам военачальника, Вооруженные силы Украины (ВСУ) и народ в сложном положении. Он аргументировал это тем, что видит вероятность военной агрессии России по отношению к Киеву. Залужный призвал украинцев быть готовыми к такому повороту.

По словам главы ВСУ, война требует от армии огромных сил. “Должны быть готовы
отреагировать”, – заявил военачальник.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко тоже высказался о вероятности войны между нашими странами. Он отметил, что российские войска могут добраться до Незалежной за сутки. Экс-лидер Украины заявил, что за последние годы президент России Владимир Путин якобы соорудил несколько железных дорог, по которым можно быстро отправить войска. Также Порошенко поведал о новых аэродромах.

Как писали “Дни.ру”, недавно одно из авторитетных изданий США заявило о наращивании российских войск возле украинской границы. В посольстве нашей страны призвали американцев посмотреть на свое поведение, поскольку это их войска “безответственно перемещаются по миру”.

В свою очередь депутат Верховной рады Евгений Балицкий заявил, что война между нашими странами невозможна, поскольку армия Украины к такому развитию событий не готова. Он добавил, что Киеву не хватает технической разведки и современного вооружения.



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