То в жар, то в холод

Отопительный сезон в Украине пока ничем не отличается от предыдущих — особенно по части прогнозов политической погоды.

Написать предложение «Украина замерзает или вот-вот замерзнет» мне мешает температура в квартире — 22 градуса по Цельсию. У меня открыт на проветривание балкон. Так было и ночью. Сейчас на улице светит солнце и плюс 14 — просто сентябрь. И раскаленные батареи.

Я злюсь, потому что не люблю отапливать улицу. Наверное, снова, как в прошлом и позапрошлом году, когда «Украина замерзала» — по версии российского телевидения, — придется укутать радиаторы одеялами. Это придаст жилью особый шарм, но что делать… «Не жлобиться и поставить батареи с регулирующим клапаном!» — скажут просвещенные граждане. Но я, уже имеющая опыт индивидуального и коллективного, то есть вместе с соседями, обращения в соответствующие коммунальные службы, отвечу: не все виды систем центрального отопления дают возможность регулировки радиаторов. Изменение температуры в батареях с помощью клапана возможно в домах с однотрубной и двухтрубной отопительной системой. Наша десятиэтажка относится к тому жилому фонду, где подача теплонесущей жидкости, в просторечье кипятка, осуществляется вертикально, сверху вниз. Придется терпеть. Тем более что пар костей не ломит, и еще неизвестно, как неизвестно каждый год, впрочем, насколько отопительный сезон будет и дальше милостив к потребителям важнейшей услуги. Не только в Киеве, но и за его пределами, в регионах.

Тепло в столице в нынешнем году включили на неделю позже 15 октября, традиционного срока, что дало повод для волнений: «Уже начали экономить. Плохи дела!» В ту неделю как раз было по-настоящему зябко. Хотя в больницах, школах и детских садах затопили вовремя. Но часть школ с детсадами ушли на ковидный карантин. Потому в помещениях просто поддерживают тепловой режим, а не такой, который положен по санитарным нормам: ненормально, но бюджету приятно. Представители региональных властей заранее предупреждали, что придется повысить тарифы на тепло и горячую воду: стремительно дорожает газ и растут их затраты. Правительство пообещало этого не допустить.

Фото: РИА Новости

Еще в начале октября Алексей Чернышев, глава минрегиона (министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства), выступая в Раде, сообщил: показатель технической готовности объектов к отопительному сезону по всей стане практически сто процентов. «Теперь важно выполнять меморандум», — заметил в конце. Меморандум об урегулировании проблемных вопросов в сфере поставок тепла и горячей воды подписали представители правительства, Офиса президента, НАК «Нафтогаз Украины», Ассоциации городов Украины и Конгресса местных и региональных властей. Такое содружество «родов войск», государственного и общественного сектора, наблюдается впервые.

В меморандуме идет речь о тарифах и старых долгах за газ, с которыми поставщики тепла и горячей воды должны рассчитаться. «Нафтогаз» призвал ускорить подписание мировых соглашений о погашении задолженностей — для разблокирования счетов и оплаты новых поставок газа. В противном случае начнутся проблемы. На сайте минрегиона можно найти актуальные цифры: только третья часть из 60 потенциальных подписантов передали свои соглашения для подписания мировой…

Еще более серьезный вопрос: хватит ли вообще Украине газа на нынешнюю зиму? Правительство и чиновники, заседающие в прямых эфирах украинских ток-шоу, говорят: да.

По крайней мере, у населения проблем не возникнет.

В подземных хранилищах накоплено примерно 18,7 млрд кубов газа. Для сравнения: в прошлом году закачали 28,3 млрд кубометров, заполнили хранилища на 86 процентов, чего не случалось уже давно. Годом раньше запасы составляли 21,8 млрд кубометров. Меньше всего газа запасли осенью революционного 2014 года, в силу понятных причин, — 16,6 млрд (53,6 процента заполнения хранилищ.) Тогда кремлевские медиа пророчили украинцам смерти от холода по вине Майдана. Но в конце отопительного сезона еще и осталось 7,7 млрд кубометров газа.

Я привожу статистику по таблицам АО «Укртрансгаз», госкомпании, которая входит в состав «Нафтогаза». Там есть комментарий: к указанным данным, для того чтобы понимать реальную картину, следует добавлять газ, который будет поступать от внутренней добычи и по импорту. Потому специалисты прогнозируют, что тарифы для населения власть действительно сможет удержать на прежнем уровне, без повышения. Зато тепло для промышленных потребителей, скорее всего, значительно подорожает. Ну и бюджетники — школы, детсады, больницы — могут почувствовать рост цен.

Фото: РИА Новости

Такова официальная, довольно оптимистичная позиция. Как обычно, она отличается от той, которую высказывают оппоненты власти и журналисты-расследователи. Ведь в отопительный сезон страна входит с самыми низкими запасами угля за всю историю независимости. На складах ТЭС и ТЭЦ находится почти 593 000 тонн угля, что в четыре раза меньше количества, утвержденного планом минэнерго. В целом из-за ремонтов и критически малых запасов топлива не работают 43 из 69 тепловых энергоблоков, это данные госкомпании «Укрэнерго».

С газом тоже не все понятно. Около 4,6 млрд кубов от объемов хранения — так называемый буферный газ, его нельзя поднять. Еще 2 млрд кубометров, по словам Юрия Витренко, главы НАК «Нафтогаз Украина», принадлежат иностранным компаниям, в основном Венгрии и Словакии. Андрей Коболев, в прошлом руководитель «Нафтогаза» (у бывшего тандема соратников сейчас затяжной конфликт с разоблачениями), подчеркивает в эфирах: из Украины ежесуточно реэкспортируется в Европу около 15 млн кубов газа, и не дай бог нарушить обязательство…

Эксперты говорят и о технологическом моменте: мол, из «подземки» можно выкачивать ежесуточно до 1 процента запасов газа, то есть, около 180 млн кубов. В период сильных холодов — никто же не гарантирует, что после нынешних подарков природы не грянут морозы! — потребление способно вырасти до 200 млн и выше. А угольной «подушки безопасности» в запасе нет. Впрочем, Юрий Витренко просит не паниковать — в случае необходимости «Нафтогаз» прибегнет к импорту газа из Польши, Венгрии и Словакии, нарастит собственную добычу, есть мощности для импорта из Европы. На несколько форсмажорных дней хватит.

Часть экспертов полагает — в нынешнюю зиму Украине не обойтись без импорта угля.

Война на Донбассе ударила по выработке шахт и на подконтрольной, и на неподконтрольной территории. Схемы, в соответствии с которыми уголь из ОРДЛО шел железнодорожными «козьими тропами» в Украину, поскольку угольные предприятия имели украинскую регистрацию и платили здесь налоги, названы коррупционными и поломаны. Основные импортные поставки угля разных марок теперь происходят из Казахстана, Польши, США и РФ (цитирую энергетическое обозрение авторитетного интернет-издания «Лига.нет».) Момент, связанный с Россией, не афишируют. Но время от времени он все равно становится поводом для политических обвинений.

Совсем скептически настроенные специалисты не исключают: зимой РФ не упустит возможности резко прекратить транзит газа через Украину. Газ на всех этапах российско-украинских отношений был элементом политического воздействия, и Зеленскому тоже придется пройти эту школу экономического выживания. Тогда в украинских хранилищах и в ГТС уменьшится давление, выкачка топлива и пропускная способность трубы станут проблемой, восточная часть страны почувствует, насколько холодно в домах, а Киев потеряет возможность импортировать газ из Европы в режиме виртуального реверса.

Ольга Мусафирова, собкор в Киеве

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