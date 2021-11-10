 

Власти ХМАО отказались переводить детей на удаленку из-за нашествия волков

10.11.2021, 5:16, Новости дня
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В Югре не будут переводить школьников поселка Зеленоборск на дистанционное обучение из-за неофициальной информации о нашествии волков, которые опасно приблизились к жилым домам.

«Вопрос слухов возникает. У нас дети на дистант переведены распоряжением губернатора в связи с коронавирусом, а совсем не из-за волков. Официальных обращений по поводу диких животных не было ни к главе поселения, ни в администрацию района. Вся эта информация появилась из соцсетей и неофициального общения жителей с главой поселения», – цитирует главу Советского района Игоря Набатова Ura.ru.

По словам Набатова, в январе и марте охотники не смогли ликвидировать волков. Местные жители считают, что по этой причине хищники расплодились и их визиты в поселение участились.

Ранее в поселке Зеленоборск (Советский район, ХМАО) родители школьников попросили перевести детей на дистанционное обучение в связи с тем, что в населенном пункте по улицам бродят волки.



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