Власти ХМАО отказались переводить детей на удаленку из-за нашествия волков

В Югре не будут переводить школьников поселка Зеленоборск на дистанционное обучение из-за неофициальной информации о нашествии волков, которые опасно приблизились к жилым домам.

«Вопрос слухов возникает. У нас дети на дистант переведены распоряжением губернатора в связи с коронавирусом, а совсем не из-за волков. Официальных обращений по поводу диких животных не было ни к главе поселения, ни в администрацию района. Вся эта информация появилась из соцсетей и неофициального общения жителей с главой поселения», – цитирует главу Советского района Игоря Набатова Ura.ru.

По словам Набатова, в январе и марте охотники не смогли ликвидировать волков. Местные жители считают, что по этой причине хищники расплодились и их визиты в поселение участились.

Ранее в поселке Зеленоборск (Советский район, ХМАО) родители школьников попросили перевести детей на дистанционное обучение в связи с тем, что в населенном пункте по улицам бродят волки.