 

Пентагон и Госдеп обещали следить за границей РФ и Украины

10.11.2021, 5:16, Новости дня
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби и глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявили, что США отслеживают ситуацию на границе РФ с Украиной, куда якобы стягиваются российские войска.

Кирби сказал, что глава Пентагона Ллойд Остин «по-прежнему обеспокоен этим наращиванием» сил и «поддерживает контакты с представителями военного руководства» как в самих США, так и в Европе, передает ТАСС.

«Не нам говорить о намерениях России, но мы, как обычно, очень внимательно отслеживаем ситуацию и будем вести консультации с нашими союзниками и партнерами по этому вопросу», – сказал Прайс, отметив, что в среду госсекретарь Энтони Блинкен в Вашингтоне проведет «стратегический диалог» с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Напомним, Соединенные Штаты по дипломатическим каналам предупредили Евросоюз, а также Германию, Францию и не входящую в ЕС Британию об угрозе эскалации конфликта в Донбассе. Вашингтон утверждает, что Россия якобы стягивает войска к границе Украины. При этом в Киеве в очередной раз опровергли информацию о сосредоточении российских военных у границ Украины.



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