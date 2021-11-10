США попросили страны ОПЕК+ увеличить поставки нефти

Белый дом работает со странами ОПЕК+ по вопросу увеличения поставок нефти, сообщила официальный представитель администрации США Карин Жан-Пьер, не ответив на вопрос о запрете экспорта.

Жан-Пьер заявила: «Мы связывались с Федеральной торговой комиссией по поводу борьбы с незаконным ценообразованием и взаимодействуем со странами и структурами ОПЕК+ на тему увеличения поставок».

Накануне сенаторы-демократы призвали главу американского государства Джо Байдена запретить экспорт нефти и начать товарные интервенции из стратегического нефтяного резерва в связи с тем, что цены на бензин в США достигли рекордного уровня, передает РИА «Новости».

Отвечая на вопрос, рассматривает ли президент данное предложение, Жан-Пьер сказала: «У меня нет ничего конкретного для вас». «У нас есть инструменты в нашем арсенале, с помощью которых мы потенциально можем решить эту проблему», – приводит ее слова ТАСС.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с утверждением, что рост цен на топливо на мировом рынке обусловлен главным образом нежеланием РФ и ОПЕК увеличивать объемы добычи нефти.