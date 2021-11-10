Le Monde – интерес Макрона к атомной энергетике вписывается в тему потепления климата

Президент Франции Эммануэль Макрон уже объявил об инвестициях в атомную энергетику, и его заявления хорошо вписываются в общий контекст. После аварии на Фукусиме прошло уже 10 лет, связанные с ней опасения развеялись, при этом потепление климата и стремление европейских стран к независимости от поставщиков энергетики играют на руку атому, пишет Le Monde.



Reuters

После Чернобыля атомная сфера долгое время была в забвении, пока не наступили 2000-е, а вместе с ними возрождение атома. Франция тогда создала компанию Areva, которая занималась всем: от добычи урана до захоронения отработанного топлива, пишет Le Monde.

Но потом в 2011 году случилась авария на Фукусиме, и она отбросила общественное мнение в противоположную сторону. Целое десятилетие было тёмным для атомной энергетики, и Areva спасло разве что государство. Атомная энергетика только сейчас снова стала допустимой, когда эффект от Фукусимы развеялся, а вопрос потепления климата стал острее.

«Атмосфера для атома становится теплее», — пишет автор статьи, используя игру слов. Так, Китай намерен выстроить до 2050 года 150 реакторов. И Макрон воспользовался моментом, чтобы объявить, что энергетическое и экологическое будущее связано с атомной энергетикой. Он также выделил миллиард на программу по созданию небольших реакторов и собирается дать добро на строительство 6 реакторов с водой под давлением. Эксперты гадают, с чем именно связан такой поворот Макрона к атому, но компании уже стали собирать заказы и запустили процесс создания составных частей реактора.

Автор статьи отмечает, что в октябре был опубликован доклад об источниках энергии в будущем, и там из 6 сценариев развития ситуации в 5 случаях было указано использование атомной энергии. Кроме всего прочего, этот способ ещё и самый экономичный. Есть вероятность, что, несмотря на сопротивление многих членов ЕС, Еврокомиссия запишет атомную энергию в список переходных к зелёной экономике. В таком случае и инвестиции искать станет легче, и сами АЭС станут дешевле.

Сам Макрон сыграет также на теме независимости. Так, в прошлый раз атомная программа была запущена после первого нефтяного шока 1973 года, чтобы сократить зависимость страны от ближневосточной нефти. Сейчас на европейском пространстве похожая ситуация: цены растут, и удельный вес электричества в структуре потребления тоже растёт, а это способствует тому, чтобы диверсифицировать источники энергии, включать в них возобновляемые ресурсы.

Ко всему этому нужно прибавить «ход климатических часов», который всё актуальнее для французов. Половина опрошенных во Франции высказываются за строительство новых реакторов, при этом на использование энергии ветра всё больше нареканий.

И хотя о любви к атому говорить ещё рано, сейчас АЭС гораздо безопаснее, чем прежде. Впрочем, люди стали понимать при этом, что АЭС с нулевым риском практически невозможна, отмечает Le Monde.