France 24 – во Франции католическая церковь выплатит компенсации жертвам педофилии

Католическая церковь Франции распродаст часть своей недвижимости, чтобы компенсировать моральный ущерб жертвам сексуального насилия, пишет France 24. Кроме того, по словам президента Епископской конференции Франции Эрика де Мулен-Бофора, при необходимости для выполнения обязательств там также готовы взять кредиты.

В качестве решающего шага в понедельник президент Епископской конференции Франции объявил о ряде мер, которые католическая церковь примет в ответ на сообщения о широкомасштабном сексуальном насилии над детьми. В качестве одной из мер церковь пообещала компенсировать моральный ущерб, нанесённый жертвам, из собственных активов, в том числе при помощи продажи части своей недвижимости и кредитов.

ЭРИК ДЕ МУЛЕН-БОФОР, президент Епископской конференции Франции: Все епископы согласились с предложением найти в своих епархиях имущество, которое можно будет продать. При необходимости мы также готовы взять кредиты для выполнения наших обязательств.

Решение последовало за ежегодным собранием епископов через месяц после обнародования сенсационного отчёта, согласно которому более 216 тысяч детей стали жертвами сексуального насилия со стороны священников Французской католической церкви за последние 70 лет. В отчёте также описали то, что там назвали «систематическим сокрытием» сексуального насилия со стороны церкви.

Помимо финансовых компенсаций церковь создаст независимый орган по признанию жертв и расследованию их обвинений, а также специального суда, для того чтобы судить обвиняемых в насилии священников.

Епископы также обратились в Ватикан с просьбой к Папе Римскому направить представителей для рассмотрения того, как относятся к жертвам сексуального насилия. Размеры компенсации жертвам остаются неизвестны, но епископы обещают, что первые выплаты будут произведены в 2022 году.

Дата выхода в эфир 09 ноября 2021 года.