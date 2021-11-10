 

Против ТНТ возбудили дело о «гей-пропаганде» среди подростков

10.11.2021, 4:40, Разное
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…из-за поцелуя комиков в шоу «Игра».

Отдел полиции по Тверскому району Москвы возбудил административное дело о «гей-пропаганде» среди несовершеннолетних на телеканал ТНТ из-за поцелуя комиков в шоу «Игра». Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на депутата Госдумы Михаила Романова.

Фото: кадр из шоу «Игра» на телеканале ТНТ

В документе, копия которого находится в распоряжении редакции «Ленты.ру», отмечается, что в отношении телеканала ТНТ ведут административное расследование по ст. 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»).

«Мне как депутату важно, что нарушение установлено и закон работает. <…> Все же начинается с малой пропаганды.

Поэтому я считаю, что мы должны на корню рубить такие веяния. Сегодня это юмор, завтра это уже пропаганда», — прокомментировал депутат Госдумы Михаил Романов.

Выпуск комедийного шоу «Игра», в котором комики Денис Дорохов (в платье и парике) и Александр Панекин изобразили поцелуй, показали по ТНТ 3 ноября. Депутаты Госдумы Михаил Романов и Анатолий Выборный, а также уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец сообщили о намерении обратиться в прокуратуру.

Волынец обвинила актеров в попытке «хайпануть». «Сейчас деятели, которые используют все эти моменты, пытаются хайпануть, взять свою часть на скандале, пренебрегая нормами здравого смысла, морали, нравственности и нарушая закон», — пояснила омбудсмен.

В начале ноября ТНТ объявил о приостановке шоу «Игра» в связи с пандемией коронавируса. «Съемочный процесс шоу подразумевает присутствие большого количества зрителей, их живую реакцию на происходящее на сцене и полную заполняемость зала», — уточнили на сайте телеканала.

В октябре административный протокол о «гей-пропаганде» среди несовершеннолетних составили на телеканал «Муз-ТВ». За что именно составлен протокол, на сайте суда не указано.

Роскомнадзор обещал проверить на «гей-пропаганду» премию «Муз-ТВ», которая транслировалась на телеканале, еще 8 июня. 4 июня певец Филипп Киркоров приехал на мероприятие в белом лимузине вместе с блогером Давидом Манукяном, оба были одеты в белый и черный смокинги. Блогер Даня Милохин прибыл на церемонию в костюме, состоявшем наполовину из черного фрака, наполовину — из платья. Блогер Игорь Синяк появился в женском платье.

Согласно ч. 2 ст. 6.21 КоАП, если суд найдет нарушения в деятельности телеканала, его работу могут приостановить на 90 суток или оштрафовать на 1 млн рублей.

Накануне стало известно, что на руководителя ярославского военно-патриотического клуба «Десантник» Андрея Палачева, чьи воспитанники устроили в августе шоу «Смерть п***м [гомосексуалам]», составили протокол о нарушении требований распространения среди детей информации, причиняющей вред их развитию (ч.1 ст. 6.17 КоАП) — по этой статье подразумевается штраф до 10 тысяч рублей.

Источник: Новая газета



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