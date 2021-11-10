Мнение: Первый пошел!



Санитарный диктатор Петербурга – та самая Башкетова

Читаем и охреневаем:

“С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя — РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями введена в Петербурге, следует из постановления главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой”.

И далее:

“Согласно этому документу, в перечень категорий граждан, чья вакцинация обязательна, включены также работники таких сфер, как промышленное производство, перерабатывающее производство, строительство, транспорт и транспортная инфраструктура.

В их числе отдельно указаны сотрудники аэропорта «Пулково», включая персонал авиакомпаний, а также работники организаций на территории Большого порта Санкт-Петербурга и пассажирского порта «Морской фасад».

Те категории, которые включены в расширенный перечень лиц, подлежащих обязательной вакцинации, должны сделать прививку первым компонентом или однокомпонентной вакциной до 15 декабря, вторым компонентом — до 15 января 2022 года”.

Сразу же, естественно, возникает вопрос – а если нет? Если некий буйный пенсионер вдруг так и не привьётся до 15 декабря – что с ним сделают, пенсии лишат? Или сразу отправят на кичу? Или к нему выедет на Скорой с мигалкой бригада дюжих санитаров, и они вколят инсургенту положенную ему дозу насильно, предварительно привязав к батарее?

Напомню, что мы цитируем постановление Главного Санитарного Врача города. Не президента, не премьер-министра, даже не губернатора – а городского санврача. До сих пор это была не силовая структура, и он вроде бы не имел власти над телами своих земляков. Как все быстро меняется, однако! “Категории лиц, подлежащих обязательной вакцинации” – это вообще ЗВУЧИТ.

Напрашивается введение еще одной категории, для комплекта – “лиц, подлежащих обязательной утилизации” . Самое смешное, городские санврачи ведь все это делают … как бы для самих же “лиц”. Ведь непривитые “старше 60” лица рискуют только тем, что МОГУТ сами заболеть – больше ничем. От опасности “стать разносчиком инфекции” прививки, как известно, не спасают.

Получается, санврачи теперь взяли на себя нелегкую функцию – быть гарантами спасения жизней. Как-то так вдруг сложилось, что теперь у нас в государстве постановлено считать, что санврач БОЛЬШЕ, чем гражданин, способен позаботиться о сохранности жизни этого самого гражданина. Граждан теперь официально положено считать дебилами, неспособными сами о себе позаботиться (“они же не прививаются!”) – поэтому заботу о наших жизнях берет на себя Государство. В лице Санврачей. Вы спрашивали, что такое Санитарная Диктатура? Да вот же она!

Идея, что говорить, богатая – и я с замиранием сердца жду, что еще предпишут СанВрачи. Следующим шагом, по идее, должен быть запрет на продажу в Санкт-Петербурге сахара и всех сладких мучных изделий. Ведь сахар – это Белая Смерть! Ну и заодно, чтоб два раза не вставать – также продажи алкоголя и, конечно, табачных изделий. Если вы не хотите заботиться о своем здоровье – СанВрач позаботится!

Ну а далее – санврач обратит свой взор на транспорт, да и повелит ограничить скорость движения в городе 20км/ч. Сколько можно терпеть гибель людей под колесами, в самом деле? 20 км – и баста! Обязать всех вести ЗОЖ. Не переедать. Всем толстякам предписать – до 15 декабря похудеть на 10 кг, до 15 января – еще на 15. И т.д.

Но все-таки интересно, что ж станут делать с пенсионерами-ослушниками. В бригады дюжих санитаров я пока не верю – не наберется столько дюжих, да и во главе страны все ж пока вайшьи, а не кшатрии. Так что ставлю на лишение пенсий. Не хочешь прививаться – подыхай с голоду.

Люди ведь не о здоровье пекутся – им нужно ПОСЛУШАНИЕ. Санврач предписал – колитесь, скоты. Бовт, думаю, в восторге.