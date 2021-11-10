Мнение: В Донецке открыли памятник Дзержинскому

В Донецке открыли памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому.

Кроме того, в честь Дзержинского уже была названа местная академия МВД на территории которой и установлен новый памятник.

Руководство МВД республики заявляет, что сотрудники должна равняться на те принципы чекистов, которые были заложены Дзержинским.

Рано или поздно Железный Феликс вернется и на Лубянку. Это неизбежно.

PS. Плюс страшный исторический документ. Ленин и Дзержинский обсуждают кровавые планы.

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