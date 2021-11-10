 

Анонсирован запуск спецпоезда из Москвы на родину Деда Мороза в новогодние праздники

10.11.2021, 4:22, Новости дня
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Скорый поезд «Мороз-экспресс» начнет курсировать между Москвой и Великим Устюгом в новогодние праздники, сообщили в пресс-службе правительства Вологодской области по итогам видеоконференцсвязи РЖД и главы региона Олега Кувшинникова.

«Подобный график движения для поезда дальнего следования сообщением Москва – Великий Устюг мы проработали впервые. Нам удалось на четыре часа сократить время поезда в пути (до 18 часов вместо 22). Предварительно мы выбрали четыре даты отправления состава, а при наличии спроса планируем включить поезд в постоянный график», – приводит РИА «Новости» слова генерального директора ОАО «РЖД» Дмитрия Пегова.

Планируется, что «Мороз-экспресс» стартует из Москвы 3, 4, 5 и 8 января в 16.15. В Великий Устюг поезд прибудет на следующий день после отправления в 10.00. В течение дня пассажиры смогут побывать на вотчине Деда Мороза, посетить экскурсионные программы, погулять по историческому городу. В обратный путь состав отправится в 18.00 и уже в 10.13 вернется в столицу.

Ранее были названы самые популярные туристические направления на Новый год в России. Лидерами среди мест отдыха на новогодние праздники стали Красная Поляна в Сочи, туры по Золотому кольцу, а также поездки в Подмосковье и Санкт-Петербург.



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