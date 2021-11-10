РПЦ дала оценку господдержки на Украине фильма об ЛГБТ

Господдержка, которую получил на Украине фильм об ЛГБТ, может быть «частью каких-то внешних обязательств» Киева, сообщил председатель Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Легойда в Telegram отметил, что в Сети «активно обсуждается скорая премьера первого украинского фильма об однополой любви «Мой юный принц». Указывается, что «съемки фильма проходят за государственный счет, который составил 20 млн гривен» (более 766 тыс. долларов).

В РПЦ высказали предположение, что «господдержка фильма, заведомо провокационного для большей части христиан Украины», является «частью каких-то внешних обязательств». «Ведь зачем действующей власти платить за творчество, плоды которого лишь увеличат к ней недоверие?» – сообщил Легойда.

Напомним, представители ЛГБТ-сообщества неоднократно проводили акции в Киеве и других городах Украины, в ходе которых у сторонников расширения прав представителей нетрадиционной ориентации часто возникали конфликты с их оппонентами. В июле ЛГБТ-рейв состояля у офиса президента Украины Владимира Зеленского.