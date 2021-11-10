Мнение: Об умственных способностях после лёгкого ковида

У меня в ленте несколько человек уже похвастались, что переболели ковидом легко. Даже к врачам не обращались. Лечились сами водкой и молитвой домашними средствами. Нет-нет, никаких ПЦР-тестов: они же врут на 40%. Никаких анализов на иммуноглобулины: а зачем? Просто так – переболели «по симптомам».

Ну, дай Бог им здоровья при встрече с настоящей инфекцией!

Тут, как нельзя более кстати, старый, ещё по олдскульному ЖЖ, френд поделился.

«Пугать русского человека смертью – бесперспективное занятие. Те кто её боятся спрячут голову в песок, а кто не боятся, воспринимают возможность сдохнуть как вызов на бой и возможность эмиграции из действительности. Ну пока здоровы, конечно. Это потом начинается: «Лечи меня, мразь! Кислороду мне!».

Но… замечали ли вы, коллеги, что человек, который был принят на работу, партнёр или клиент, до заболевания ковидом, человек в процессе болезни и после неё, даже перенёсший в относительно лёгкой форме, это, мягко скажем, разные люди?

Разница наиболее заметна на людях отягощённых интеллектом и занятых интеллектуальным трудом, пусть даже и не сложным.

Дрянь действует как водка. Если человек был доброжелательным и приятным, он становится таким же, но только туповатым. А вот если он был агрессивным, то тут вообще туши свет. Спасает то, что одним из последствий является ещё и вялость всей тушки, а не только мозгов.

Апатия, резкое оглупление, невозможность выполнять свои служебные обязанности. Создать простейший план и выполнить его – уже очень затрудняет. Просчитать последствия своих действий – практически невозможно. Ступор вызывают простейшие действия, которые раньше пролетали на фоне, даже не занимая голову. Отключение эмпатии, у кого она была, конечно. И главное, что человеком всё это осознаётся весьма слабо. Ему кажется, что ничего не поменялось. Он такой же, как и был.

В процессе, когда температура – понятно. Почти, как грипп. Но штука в том, что и через довольно продолжительное время, последствия болезни продолжают проявляться. Забываются документы, договорённости, пролюбливаются беспричинно сроки работ, лепятся наивные детские отмазки. И это с теми, кого ты хорошо знал и от кого такого никогда не ожидалось. Потом, внезапно, выясняется, что человек переболел год уже как.

Прививайтесь. Некоторым, прям надо, дальше-то тупеть уже некуда!»

Ну, собственно, уже не новость, что некоторые неврологические симптомы у перенесших COVID-19 очень похожи на ранние признаки болезни Альцгеймера: проблемы с памятью, концентрацией внимания, «мозговой туман». Учёные предполагают, что коронавирус повреждает нейроны, но тут ещё многое только предстоит понять.

И вот когда иной бессимптомно переболевший вдруг начинает рассуждать про «модную болезнь» со знанием дела… А надо ли его слушать вообще? Может просто – обнять, простить, рыдать?

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