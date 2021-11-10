Кого подсадят на Meta

О тайных целях нового проекта Цукерберга.

Мировое сообщество взбудоражено вторжением нового неведомого вируса. Вирус пришел издалека под названием Metaverse. Говорят, что вместо родного и кошерного Facebook теперь будет Metaverse, который ни что иное, как новая форма порабощения беззащитного человечества алчными транснациональными рептилиями с планеты Нубиру.

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

«Знающие люди» успокаивают: не паникуйте! Metaverse — всего лишь лукавый маневр, направленный на отвлечение внимания общественности от дискредитировавшего себя в прах старого бренда! И то верно: кто только не вытирал ноги намедни о половичок социальной сети, объединившей большую часть человечества: и Конгресс, и Сенат, и Белый Дом, и «отважная стукачка» Франсес Хауген, и лично товарищ Трамп вместе с товарищем Байденом. А тут — раз! — переименовали Facebook в Meta. И вот уже вроде как ненавидят не тебя, а кого-то другого. Ребрендинг и обнуление — модные нынче тренды.

Еще более знающие замечают, что Metaverse — слово, которое вообще-то было переведено на русский язык уже как 29 лет назад, сразу после выхода в свет романа «Лавина» (Snow Crash) одного из отцов киберпанка Нила Стивенсона.

Metaverse — это всего лишь Метавселенная, то есть, компьтерная виртуальная реальность, знакомая до боли по кадрам легендарной «Матрицы».

Помните, как хакер Нео мотался по воздуху, отважно сражаясь с самореплицирующими агентами Смитами? Вот это Metaverse и есть.

Правда, те, кто читал роман или хорошо помнят сюжет «Матрицы», неизбежно продолжат напрягаться: и Нил Стивенсон, и сестробратья Вачовски описывали Метавселенную именно как новую форму корпоративного порабощения человечества. И тут на тебе — Facebook… Вернулись, выходит, опять туда, откуда пытались убежать.

Перестаю интриговать читателя: путаница с Метавселенной возникла из смысловой поливалентности этого термина, который обозначает и виртуальную реальность, представленную сегодня гигантской индустрией трехмерных компьютерных игр, и пласт компьютерного оборудования, создающего спецэффекты, обеспечивающие иллюзию виртуального мира, и еще кое-что новое мало кому знакомое.

Неудивительно, что все аналитические заметки, какие мне довелось прочитать, прослушать и просмотреть на тему Метавселенной, которую вызвался строить для мира Марк, подробно разбирают первый (игровой) и второй (аппаратный) аспекты Metaverse, но при этом ни словом не проговариваются о третьем ее аватаре. Между тем, лично у меня нет ни малейшего сомнения в том, что Цукерберг задумал строить именно эту — третью — Metaverse, поэтому считаю прямо-таки гражданским долгом рассказать читателям подробнее об этом феномене, который пока не лежит на поверхности.

Начну доказательство от обратного: если мы будем воспринимать идею переименования головной компании Facebook (по ходу успокоим пользователей социальной сети: она как называлась Facebook, так и дальше останется) в Meta как констатацию нового курса компании, то мы просто согрешим против фактов. Никакого нового курса бизнеса Цукерберга, направленного на создание игровой или аппаратной Метавселенной, в октябре 2021-го быть не может, потому как этот курс был официально и однозначно заявлен в марте аж 2014 года, когда Facebook купила компанию Oculus — производителя лучших в мире шлемов виртуальной реальности (линейки Oculus Rift и Oculus Quest), за $2,3 млрд.

Вместе с компанией Oculus на службу Facebook пришли два самых авторитетных и креативных ума 3D-игровой индустрии. Первым нововведением был Джон Кармак (John D. Carmack), учредивший в свое время культовую компанию id Software и приложивший непосредственно руку к созданию эпохальных компьютерных игр Commander Keen, Wolfenstein 3D, Doom и Quake. Вторым приобретением Facebook стал Майкл Абраш (Michael Abrash), написавший в 90-х библию программирования «Zen of Graphics Programming», на идеях которой построены без преувеличения все культовые 3D-шутеры нового времени. В Oculus Майкл Абраш несет бремя ведущего научного разработчика.

В 2019 году Facebook анонсировал запуск проекта Horizon Worlds (изначально Facebook Horizon), который позиционируется как Social VR world — социальное пространство, дополняющее аппаратную компоненту Oculus грядущего виртуального мира.

Таким образом,

мы должны констатировать, что уже как минимум 7 лет компания Марка Цукерберга сосредоточена на активном развитии игровой и аппаратной Метавселенной.

Сосредоточена в прямом смысле слова: только в Евросоюзе Horizon Worlds планирует в ближайшие 5 лет принять на работу 10 тыс. новых сотрудников, а бюджет подразделения составляет заоблачные $10 млрд.

Согласитесь, сложно при таком историческом бэкграунде говорить о какой-то новизне в анонсе Метавселенной, под которую даже переименовали головную компанию. Пора, полагаю, раскрыть карты и открыть читателю имя таинственного третьего аватара Metaverse, на который, как мне думается, и заточил свои алчные корпоративные лыжи мудрый Марк.

Марк Цукерберг. Фото: Johannes Simon/Getty Images

Metaverse, который собирается строить компания Meta, — эта форма виртуальной реальности, первопроходцем которой в 2015 году выступила аргентинская компания Decentraland.

Криптовалютный (да простит мне читатель это неприличное слово, но тут уж ничего не попишешь — придется смириться, ибо чем дальше, тем чаще нам всем придется сталкиваться по жизни именно с этим «прибежищем педофилов, наркоторговцев и террористов») проект Decentraland был создан Ари Майлихом (Ari Meilich) и Эстебаном Ордано (Esteban Ordano). Изначально это была трехмерная цифровая реальность, состоящая из более 90 тыс. земельных участков, право собственности которых зафиксировано в неповторимых взаимонезаменяемых токенах (NFT). Покупка виртуальных земельных наделов осуществляется с помощью utility token (функционального токена) MANA, обитающего в сети и блокчейне Ethereum.

Управление Decentraland, публичный запуск которой состоялся в феврале 2020 года, передано некоммерческой организации Decentraland Foundation. В момент запуска бета-версии трехмерной цифровой реальности в 2017 году стоимость одного земельного надела в Decentraland составляла $20. Сегодня участки с самым выгодным расположением невозможно уже купить даже на $100 тыс. Учитывая, что бум NFT только-только начинает набирать коммерческие обороты, резонно предположить, что стоимость «земли» Decentraland будет скоро ассоциироваться не с прайслистом успешного риелторского агентства, а со спидометром космической ракеты.

За что платят сотни тысячи долларов, за не-пойми-что в не-пойми-где? За деловую, культурную и коммерческую активность, которая с ошеломительной скоростью разворачивается в Decentraland чуть ли не ежечасно.

В 2020 году Decentraland был популярным местом для проведения виртуальных международных конференций и симпозиумов криптоиндустрии. После запуска революции DeFi в июне 2020 года стало не просто модно, но и выгодно устраивать презентации новых протоколов и проектов в Decentraland: в каком-нибудь клубе, баре, кинотеатре или конференц-зале можно было запросто встретить, подойти и разговориться с Виталиком Бутериным, Гэвином Вудом или десятком других криптомиллиардеров, рассказать о своем стартапе и здесь же на месте заручиться поддержкой и солидным стартовым капиталом. Без бюрократической волокиты и банковских формальностей. Благо, инструментарий DeFi позволяет оформлять подобные сделки молниеносно, с абсолютным уровнем безопасности и соблюдением интересов всех сторон, которые охраняются беспристрастными смарт-контрактами.

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В июне 2021 года лондонский аукционный дом Sotheby's торжественно открыл в Decentraland цифровую реплику своей штаб-квартиры, расположенной в риаллайфе на New Bond Street. Здесь же заработала и цифровая арт-галлерея, в которой на постоянной основе выставляются и продаются образцы NFT-искусства.

В том же месяце нью-йоркское агентство цифровой недвижимости Republic Realm скупило в Decentraland 259 участков почти за млн долларов.

В октябре 2021 года в Decentraland с триумфом прошел 4-дневный музыкальный Metaverse Festival, билеты на который разлетались как горячие пирожки.

Стоит ли продолжать? Надеюсь, читатель уже догадался, какую Метавселенную собралась строить компания Марка Цукерберга и зачем нужно было переименовывать Facebook. Если у кого-то еще связь ускользает, расставляю последние точки над i.

18 июня 2019 года компания Facebook, преисполненная наивной веры в заинтересованность государства эволюцией денежных отношений в обществе, торжественно анонсировала запуск собственной криптовалюты Libra.

Скорость, с которой американское государство задушило-удавило-растерзало эту инициативу Facebook, достойна Книги рекордов Гиннесса: уже через несколько дней после анонса Марка Цукерберга подвергли публичной флагелляции прямо на персидских коврах американских законодателей. 15 июля Facebook официально отрекся от ереси и объявил, что своей криптовалюты у Facebook никогда не будет.

В октябре 2019 года из консорциума Libra Association, объединившего весь цвет цифровой корпоративной Америки, один за другим вышли ключевые игроки: PayPal left, eBay, Mastercard, Stripe, Visa, Mercado Pago и Booking Holdings.

Отдадим должное: Марк — очень упрямый мальчик! В апреле 2020 года остатки Libra Association заявили о том, что попытаются создать вместо криптовалюты некое подобие стейблкоина, обеспеченного корзиной существующих фиатных валют, а также о намерении получить лицензию на обработку платежей в Швейцарии. Дабы избавиться от неприятных воспоминаний, Libra даже переименовали в Diem.

В мае 2021 Diem объявил об отзыве заявки на получение лицензии у швейцарского финансового регистратора (Swiss Financial Market Supervisory Authority) и о планах добиться разрешения в американском Казначействе. Уже к середине лета 2021 законодатели США дали понять, что Diem разрешат работать только через их труп.

Думаю, мы готовы сплести все концы в могучий узел.

Компании Facebook и ее наивной веры в умных и прогрессивных законодателей больше нет. Вместо Facebook есть совершенно новое юридическое лицо под названием Meta.

А вместо глупостей с регистрацией псевдокриптовалют запускается Метавселенная, Metaverse, которая живет в блокчейне и распределенных децентрализованных компьютерных сетях. Которая не подчиняется ни одной географической юрисдикции. Которая не просто анонимна, но и обладает неисчерпаемым запасом инструментов, не оставляющих ни малейшего шанса на какой бы то ни было финансовый контроль со стороны какого бы то ни было государственного органа.

Фото: Chesnot/Getty Images

У юридического лица Meta не будет никаких собственных криптовалют и стейблкоинов. Они ей ни к чему. У Meta будет виртуальный трехмерных мир, в который одним щелчком пальцев можно запросто переселить несколько млрд человек пользователей Facebook. Запретить пользователям социальной сети создавать собственные цифровые аватары, поселяться в цифровой виртуальной реальности и делать там все, что душа пожелает, не спрашивая на это ни у кого разрешения, никто не может. Издать декрет о запрете — можно. Реализовать этот декрет на практике — ни малейшего шанса.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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