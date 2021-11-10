Мнение: Братская встреча

МИД Объединенных Арабских Эмиратов выложил умилительный отчет о визите министра иностранных дел в Дамаск, где он встретился с Башаром Асадом.

Братская встреча

Его Превосходительство президент Башар аль-Асад, президент братской Сирийской Арабской Республики, принял в Дамаске Его Высочество шейха Абдуллу бен Заида Аль Нахайяна, министра иностранных дел и международного сотрудничества.

Во время встречи, которая проходила в присутствии Его Превосходительства доктора Фейсала Микдада, министра иностранных дел и экспатриантов в Сирии, Его Превосходительства Мансура Фадлаллаха Аззама, министра по делам президента Сирийской Арабской Республики, Его Превосходительства Халифы Шахина Аль Марара, государственного министра и Его Превосходительства Али Мухаммад бин Хаммад аль-Шамси, председателя Федерального управления по вопросам идентификации и гражданства, таможенной и портовой безопасности – обсуждались двусторонние отношения между ОАЭ и Сирией и важность этого визита для их укрепления и развития совместного сотрудничества в различных областях на службе общих интересов двух братских стран и народов.

В ходе встречи стороны рассмотрели события на Ближнем Востоке и в Сирии, а также ряд региональных и международных вопросов, представляющих общий интерес.

Во время встречи Его Высочество шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян передал Его Превосходительству приветствия от Его Высочества шейха Халифы бен Заида Аль Нахайяна, президента государства, «да защитит его Бог», Его Высочества шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, вице-президента., премьер-министра и правителя Дубая и Его Высочества шейха Мохамед бен Заид Аль Нахайяна, наследного принца Абу-Даби и заместителя Верховного главнокомандующего вооруженными силами, и их пожелания братской Сирийской Арабской Республике стабильности, прогресса и процветания.

Со своей стороны, президент Башар аль-Асад передал свои приветствия Его Высочеству шейху Халифе бен Заиду Аль Нахайяну, президенту государства, «да защитит его Бог», Его Высочеству шейху Мохаммеду бин Рашиду Аль Мактуму, вице-президенту, премьер-министру и правителю Дубая и Его Высочеству шейху Мохаммед бен Заид Аль Нахайяну, наследному принцу Абу-Даби и заместителю Верховного главнокомандующего вооруженными силами, и его пожелания ОАЭ дальнейшего развития и процветания.

Его Превосходительство президент Башар аль-Асад, президент братской Сирийской Арабской Республики, подчеркнул близкие братские отношения между двумя братскими странами, высоко оценив объективную позицию, занятую ОАЭ.

Со своей стороны, Его Высочество шейх Абдулла бен Заид Аль Нахайян подчеркнул во время встречи заинтересованность ОАЭ в обеспечении безопасности, стабильности и единства братской Сирии, а также их поддержку всем усилиям, предпринимаемым для прекращения сирийского кризиса, укрепления стабильности в стране и решения проблем. стремления братского сирийского народа к развитию, развитию и процветания.

https://www.mofaic.gov.ae/ar-ae/mediahub/news/2021/11/9/09-11-2021-uae-syria – цинк

А ведь лет 5 назад ОАЭ финансировали террористов в Сирии и поддерживали линию "Асад должен уйти". В 2016-м году ОАЭ всерьез рассматривала возможность направить войска в Сирию. А теперь вот "Его превосходительство", "братские страны", "укрепление стабильности в Сирии" и "приветы Асаду" и т.д. Никакой принципиальности. За 5 лет полностью переобулись. Разумеется, этого не произошло бы, без тех усилий по поддержке Асада, которые предприняли РФ и Иран. Поэтому Асад из "нерукопожатного диктатора" в глазах ОАЭ снова превратился в "Его Превосходительство".

Разумеется, тут есь и еще одна подоплека. С тех пор, как ОАЭ вступили в конфликт с Эрдоганом, стабилизацию Асада в Абу-Даби рассматривают как способ противодействия Эрдогану – более сильный Асад – больше проблем у "друга Реджепа". В 2020-м году это и вовсе вылилось в попытку заплатить Асаду за новое наступление в Идлибе, когда за наступление в марте-апреле 2020 ода Асаду предлагали 3 млрд. долларов из которых он получил 300 млн. авансом.

Наступление было необходимо эмиратчикам и саудитам, чтобы отвлечь Эрдогана, покуда они толкали Хафтара на штурм Триполи в Ливии.

По заявлениях турецких и катарских СМИ, Россия про это прознала и заблокировала этот сценарий, который грозил сорвать только заключеные в Москве договоренности с Эрдоганом.

В итоге, Асад оставил себе 300 млн. долларов (мол, ребята, я пытался, но…) и крупных наземных операций в Идлибе с марта 2020-го года не было. А Хафтар в мае 2020-го года потерпел тяжелое поражение под Триполи, в результате чего позиции ОАЭ и Саудовской Аравии в Ливии ослабли.

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