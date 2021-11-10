Мнение: Письмо: “Хлеборезка на диете”

Слияние границ – это когда человек путает то, что он видит, что он чувствует и что он думает.

Вот когда вы упорно путаете видение и рефлексию, это говорит о вашем слиянии границ.

Например, вы говорите: “Я чувствую, что он тянется ко мне”.

Но вы не можете чувствовать чужую тягу, вы можете видеть ее признаки по движениям другого человека в вашу сторону, и вы можете думать, что эти увиденные движения означают его чувства.

Если вы ничего не видите со стороны другого, но чувствуете, это ваши иллюзии.

Поэтому важно разобраться откуда исходит впечатление.

Если вам все время кажется, что вы чувствуете что-то за другого, у вас слияние границ.

Это значит вы не осознаете, откуда поступает образ: из внешнего мира или из внутреннего.

Именно это – источник иллюзий, а при развитии проблемы – даже галлюцинаций.

Иллюзии – это предгаллюцинации. Вы вроде и способны отличить внешний образ от внутреннего, но не делаете этого.

В комментариях к последнему письму опять это было у некоторых.

“Он чувствовал ее слабость”.

Вы не можете чувствовать чужую слабость, вы можете видеть ее признаки.

Человек может видеть внешнее и чувствовать внутреннее, а если не различает это, это слияние границ.

Но как вы, наверное, в курсе рапаны считают слияние границ эмпатией.

Эмпатия – это способность смоделировать эмоции человека в определенных обстоятельствах, чтобы спрогнозировать его поведение.

Эмпатия – важнейшее социальное качество, позволяющее быть хорошими стратегами.

Про эмпатию некорректно говорить “я вижу, что он” или “я чувствую, что он”, а корректно говорить: “я думаю, что он”, “я считаю, что он”. Это продукт ума на основе видения и рефлексии. Это может происходит мгновенно, но это сложный продукт.

При эмпатии вы не видите ничего вне и не чувствуете изнутри, а моделируете и осмысляете то, что может чувствовать другой человек.

Если человек не способен отличить видение и рефлексию, у него не может быть никакой эмпатии.

Он и так путает, что он видит у других, а что чувствует у себя, а эмпатия – это осознанное обращение того и другого.

Поэтому до того, как всерьез изучать эмпатию и рыбалку, надо попытаться устранить слепые пятна в базовых навыках.

Вы должны всегда и без ошибок отличать, откуда поступает впечатление: изнутри или снаружи.

Вот вам для тренировки письмо, в котором автор все это путает.

Найдите все моменты, где она путает, что она видит, что она чувствует, что она думает.

А главное расскажите, как это все запутывает ее и искажает картину реальности.

stachanich

Уважаемая эволюция!

Очень прошу разбор, так как у меня в голове все ещё осталась куча слепых пятен, которые тянут назад. Каждый раз, натыкаясь на них думаю: «а может я все не так поняла»

Я работаю в сфере медиа, делаю разные шоу для ТВ. 28 лет, незамужем и не была. Примерно год назад я начала общаться с участниками одного из моих проектов. У них была своя компания, и я сначала разобщалась с одним из них, а потом он подтянул меня к остальным. Это было очень круто, виделись почти каждый день, были хорошие приятельские отношения. А потом появился он- главный герой. И с того момента, у меня как будто свет погас, и только над ним лампочка горела.

Наверное, если бы Джармуш снимал фильм про демонов, то он бы вот был идеальным актером. Харизма, красота, чувство юмора, вокруг него за метра полтора энергетика сумасшедшая. Младше меня на пару лет, никогда не был женат или в отношениях. Я наверное выглядела как овца на заклании. Но понимала, что мне там не светит ничего, за ним хороводы носятся. Просто общались, смеялись.

Потом мне показалось, что он относится ко мне чуть по-другому, как будто выделял. Ничего такого, просто общее ощущение. Начали общаться чуть ближе. Потом, я предложила ему съемку, и оказалось, что он давно такую хотел. Поехали в жопу мира по грязи, комарам, думала, что он меня прибьёт под конец дороги, за такое приключение. Но он кажется наоборот был всем доволен. После повёз меня домой. Я была в ужасе, мозг отключился, даже не помню о чем говорили, что-то щебетала и насмотреться на него не могла. Я говорила и говорила, и предложила ему зайти. И он пошёл. Переспали. Утром проснулась самой счастливой женщиной на земле. У меня не было с внешностью проблем никогда и мужчины разные были, но такого красивого, никогда кажется даже не видела.

Утром рано надо было на работу, я спросила: – тебя будить. – Нет

Потом днём написал, что проснулся и поехал, и что ключ мне вечером отдаст. Я раз 8-10 сообщение перечитывала, понять не могла, что он со мной вечером собирается встретиться. Вечером опять ко мне поехали. Потом каждый день общаться начали. Я не понимала, что происходит, как-то очень быстро я в компании «его женщиной» стала. С троллингом немного, но какие-то вопросы связанные с ним и со мной начали связывать. Я вообще поверить в происходящее не могла. Короче, у меня было ощущение, что меня в стиральную машинку положили и включили ее, и я в этом барабане кручусь не понимаю где верх, где низ. То квартиру съемную надо ехать смотреть, то давай уедем куда-нибудь. Я как все та же овца смотрела на это и кивала.

А потом он пропал. Одним днём. Просто исчез. Неделю я молчала (я первая не писала ему никогда), потом написала, что соскучилась. Тишина. Спросила у его друга что случилось- говорит, зол на тебя, за что не знаю. Я думаю, ну зол и зол, я же ничего не сделала- позлится и успокоится. Но раз двести прокручивала в голове последний день, когда мы виделись. Понимала, что ничего я не сделала. Потом какие-то косяки начали мерещится, типо вот я тогда не так посмотрела, а тому не так ответила. Осадила, поняла, что херней какой-то занимаюсь.

Потом вторая неделя тишины, третья. Меня корежить начало. Ещё добавляло, что общение с его компанией никуда не делось. Я им по работе уже к этому моменту во многом помогала, и подумала, что это тупо очень устраивать истерику и рвать со всеми общение. Меня перестали звать приехать, когда они все вместе собирались, виделись с ребятами только если его нет, ну и на съемках. Ну то есть, по-хорошему, нормально разделили территорию ставшую где-то общей. Это его друзья, со мной они общаются, но гораздо меньше, чем когда он был. Логично. Но какая-то дрянь во мне на это обижалась. Ну и плюс, я все ждала, что главный герой объяснит что-то. Тишина и полный игнор. Виделись если – проходил мимо с каменным лицом. И я в итоге сама избегать его начала, чтобы не натыкаться на эту стену.

Потом прошло полтора месяца- написал сообщение на день рождения. Ответила «спасибо». И дальше тишина. И вот где-то тут я превратилась в идиотку. Потому что сама не заметила как начала на маленьком коне, с игрушечной сабелькой врываться в их дела. Ну, типо, не по их запросу, а во все подряд. Сейчас я вам тут напомогаю, наспасаю и тут-то он увидит, что злиться на меня не за что- я же ангел, почти святая – контракт им сделала, проблему с законом решить помогла, чуть одного из них в Штаты не отправила сниматься. Со стороны, это наверное было похоже на маниакальный припадок. Я как поехавший Хоттабыч выдёргивала волосы из козлиной бороды. А потом начала еще и ныть, что вот я тут как бы вам пируэты кручу, а в ответ только говно на лопате. Благо это продолжалась всего пару недель, но мне пришлось прям себя осаживать. Потому что хлеборезка отросла уже с микрорайон. Этот демон уверял, что раз я такой прекрасный человек, то они должны за все услуги меня осыпать золотом, лобызать ноги и мужчину мечты ещё выдать, компенсацией. А они гады, не то что не признают меня королевой, но ещё и живут свою жизнь, не зацикленную на мне.

Реальный главный герой, причём, в этом никак не фигурировал, и существовал в качестве «зелёных огоньков Гетсби». Я понимала, что все превращается в цирк с конями. И на Арене выступала я, и за коней и за всех остальных участников труппы. Зрители иногда приходили на выступление, но потом все возвращались к своему. А я продолжала жонглировать и злиться, что зрители отказываются жить в этом замечательном заведении, где для них как бы все условия.

После того как я отхлестала себя по щекам, ситуация чуть выровнялась. Ну, точнее, я смирилась с тем, что мои вложения могут себя не окупить, и поэтому либо я делаю, потому что мне самой в кайф чем-то помочь и увидеть результат, в виде их какого-то приобретённого успеха, и заодно прокачать свои рабочие скиллы, либо не делаю. И уж если делаю, то точно убираю из головы хитрую многоходовочку, что таким образом я верну главного героя. А просто признаю для себя их однозначную ценность, без него. Жить стало легче. Но все ещё корежит, все ещё ломаю голову – почему он так резко пропал. Объясняю себе каждый день, что я не изменю ничего. Что уже времени прошло больше, чем мы вообще общались. Но где-то подсознательно продолжаю ждать, что вот он сейчас вернётся все-таки, потому что наконец оценит, и все у нас будет хорошо. И эта чревоточина портит жизнь. Потому что, хоть я и стараюсь держать хлеборезку на диете, ее все равно прорывает иногда. И я чувствую, что обманываю саму себе. Нет у меня пока сил на то, чтобы просто дружить и работать с ними без оглядки на него.

Я чувствую, что даже если не вербализую и делаю что-то типо безвозмездно, где-то на подкорке это все равно не так. Как будто я глаза зажмуриваю, но картинка то от этого не меняется. Я не понимаю как я из точки «А» где даже не думала, что он на меня посмотрит оказалась вот в этой точке «Б». Не понимаю вообще, что за бред и как я в этом во всем очутилась. И как убрать эту гадину, которая нашептывает мне вот это все. Я люблю ребят, хочу с ними общаться и работать, без оглядки на главного героя. Я хочу перестать ждать и придумывать вот эти хитрые ходы, которые от себя же пытаюсь скрыть, потому что стыдно. Это возможно? Помогите пожалуйста.