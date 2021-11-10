 

Минобороны заявило о разработке новой зенитной ракетной системы С-550

10.11.2021, 3:28, Новости дня
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В РФ создается новая зенитная ракетная система С-550, о важности опережающего развития которой заявлял президент РФ Владимир Путин, говорится в сообщении Минобороны России.

«На совещаниях в Сочи, которые прошли 1–3 ноября, президент РФ Владимир Путин «особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550», – сообщил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает РИА «Новости». Какие-либо детали о новой системе не приводятся.

Ранее Владимир Путин заявил, что в скором времени ожидается поставка в войска РФ системы С-500 «Прометей».

В июле Минобороны РФ сообщало, что после завершения полного цикла испытаний предусмотрена поставка первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО.

С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению ЗРС «земля – воздух». Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Радиус поражения С-500 составляет около 600 километров.



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