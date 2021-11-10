Гинцбург выступил за обязательную вакцинацию от COVID-19

Вакцину против коронавируса нужно включить в национальный календарь прививок, а вакцинацию сделать обязательной, сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

На вопрос о том, закончится ли когда-нибудь «вирусная ситуация», Гинцбург ответил: «Это кончится, когда 70–75% населения нашей страны, заодно и земного шара, будут провакцинированы, у которых будут антитела защитные к данному возбудителю». По его словам, для этого «препарат должен быть введен в национальный календарь прививок», а «вакцинация должна быть обязательной».

Кроме того, по словам Гинцбурга, «чтобы это не повторилось, детишек надо приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям». «И, соответственно, плакаты должны приучать к этому, как и к тому, что надо мыть руки, чистить зубы и говорить «здравствйте» и «до свидания», – приводит его слова «Российская газета».

Как отметил Гинцбург, это нужно, чтобы «в обществе быть нормально воспринятым и быть полноценным гражданином того общества, в котором живешь». По его словам, «если ты будешь невакцинированным, то ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, всем окружающим». «Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, извините, плеваться или что-нибудь еще… Или ходить с грязными руками», – сказал он.

Напомним, Гинцбург сообщил, что в январе начнутся клинические испытания российского лекарства из антител для больных коронавирусом. Он выразил надежду, что «в течение трех-четырех месяцев» клинические испытания будут «пройдены».