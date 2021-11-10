 

Кабмин Японии ушел в отставку

10.11.2021, 3:28, Новости дня
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Сформированное в октябре правительство Японии в полном составе ушло в отставку, сообщают информационные агентства.

В среду пройдет специальная сессия парламента, которому предстоит выбрать нового главу правительства. Поскольку правящая Либерально-демократическая партия обладает большинством, им, скорее всего, станет Фумио Кисида. Затем премьер озвучит состав нового кабмина – как ожидается, туда войдут почти все министры из предыдущего, кроме главы МИДа (поскольку Тосимицу Мотэги стал генсеком партии, его место займет Есимаса Хаяси), передает РИА «Новости».

Напомним, ушедший в отставку кабмин был был сформирован 4 октября после избрания Кисиды премьер-министром. Однако уже 14 октября нижняя палата парламента была распущена в связи с истечением срока полномочий. 31 октября прошли новые выборы, на которых ЛДП получила 261 депутатское место из 465.



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