 

Подарочек! – Личное мнение

10.11.2021, 3:12, Разное
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Визажистка Аветисян любит дарить подарки. В этот раз одарила свёкра — на 60-летний юбилей.

Инстаграмная визажистка прикатила на Мерседесе из салона. На тебе, свёкор, подарочек — у тебя никогда ещё не было нового автомобиля:

https://t.me/lenamiro/10134

Я пониманию, что контент инста-марафонщиц кормит их. Щедрый подарок намекает не очень умным подписчицам, какая их звезда добрая.

Но я посмотрела на лицо мужчины. Ему неудобно. И я его понимаю, если честно.

Жил себе человек, никого не трогал. Да, у него возможно ни разу в жизни не было новенького автомобиля, а уж о Мерседесе он наверное и мечтать не мог.

Но что в этом такого? У большинства людей нет Мерседеса. Мы живём бедненько, но не потому что мы какие-то не такие, а совершенно по другим причинам, не зависящим, к сожалению, от личных качеств.

Я вам больше скажу: кто больше всех работает, честно трудится, тот, как правило, никогда не накопит на внедорожник. Тут уж — как повезёт.

И вот взрослый и, я уверена, хороший мужчина, вынужден краснеть от показной доброты своей невестки.

Всем марафонщица показала свёкра. Все видят его смущение. Жил, повторю, человек, никого не трогал. И в день рождения на него свалился контент для блога невестки.


Фото: Соцсети

Да, простенькие подписчицы визажистки скажут, какая она вся щедрая. Да и сама она, наверняка, не понимает того, что сделала.

Неужели нельзя, если ты действительно хочешь подарить человеку машину, сделать это тихо, в кругу семьи, а не вываливать на потеху толпы?

Что бы вы сделали на месте мужчины? Приняли бы подарок?

Источник: Лена Миро



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