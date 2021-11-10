 

Литва из-за миграционного кризиса на границе с Беларусью впервые за время независимости объявила чрезвычайное положение

10.11.2021, 3:10, Новости дня
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Отмечается, что режим ЧП введен на участке границы и на территории, удаленной от границы на 5 км вглубь Литвы, а также в местах расселения мигрантов в Кибартае, Мядининкае, Пабраде, Рукле и Вильнюсе.

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что чрезвычайное положение введено впервые в истории восстановленной независимости Литвы.

По ее словам, одни ограничения будут действовать в отношении мигрантов, которые пересекли границу нелегально, другие – для жителей Литвы.

В частности, введение режима ЧП ограничит передвижение автомобилей на участке границы без разрешения пограничников, власти также смогут досматривать транспортные средства, людей и их имущество.

В то же время прибывшие в Литву мигранты будут ограничены в праве на переписку, разговоры по телефону.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

По данным издания Welt am Sonntag, Беларусь удвоила число авиарейсов из стран Ближнего Востока, их чаще всего используют нелегалы для дальнейшей миграции в страны ЕС.

Из-за наплыва мигрантов власти Литвы, Латвии и Польши решили построить забор на границах с Беларусью.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

7 ноября нелегальные мигранты атаковали посты польских пограничников и пытались сломать забор на границе с Беларусью.

Утром 8 ноября белорусские СМИ сообщили, что к границе с Польшей выдвинулась многочисленная колонна мигрантов, их сопровождают люди в военной форме. В Госпогранкомитете Беларуси заявили, что на этот “шаг отчаяния” беженцев “сподвигло равнодушие и бесчеловечное отношение польских властей”, а белорусская сторона “принимает необходимые меры для обеспечения бесперебойного функционирования каналов международных сообщений, а также безопасности людей, двигающихся по автомагистрали”.

В связи с этим министерство обороны Польши повысило готовность войск территориальной обороны на границе с Беларусью. На границе дежурят более 12 тыс. солдат. Кроме того, Польша направила для патрулирования границы с Беларусью военные вертолеты.

На фоне сообщений о росте числа мигрантов, направляющихся через Беларусь к границам ЕС, власти Литвы направили военнослужащих к белорусской границе, сообщила 8 ноября министр внутренних дел Агне Билотайте.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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