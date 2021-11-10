Зачем нужны продухи в фундаменте дома и нужно ли их закрывать на зиму

В частных домах между полом и землей есть свободное пространство. Чтобы там не скапливалась сырость и вредные газы, в фундаменте делают отдушины, или продухи. Отверстия, которые служат для проветривания, многие домовладельцы закрывают на зиму, чтобы сохранить тепло. Нужно ли это делать?

Что такое продухи

Сквозные отверстия в стенках фундамента в основании строения служат в качестве вентиляционных каналов. Благодаря продухам потоки воздуха свободно циркулируют между улицей и подпольным пространством, унося лишнюю влагу и опасные газы, которые скапливаются в замкнутых пространствах.

Расположение и размеры отдушин определяются в зависимости от площади и конструкции дома. Желательно, чтобы отверстия были сквозными, тогда ветрам легче будет продувать основание здания. Их прорезают после возведения фундамента или делают во время его строительства.

Так ли необходимы продухи? Если подумать логически, зимой из-за них на первом жилом уровне будет холоднее. Кроме того, они служат воротами для грызунов, насекомых. Нередко туда забираются другие животные, например, коты. Однако их положительные качества перевешивают отрицательные.

Влага – злейший враг дома

Самое страшное для жилого дома, особенно деревянного, – это плесень. Она процветает в теплых и сырых пространствах, коими является подпол. Если под домом постоянно высокая влажность, микроскопические грибы поселяются не только на дереве, но и на бетонных, кирпичных, металлических конструкциях.

Плесень и грибок съедают деревянные перекрытия с половыми досками, тем самым нарушая прочность строения. Они выделяют ядовитые споры, которые приводят к различным заболеваниям. Кроме того, неприятный запах гнили и сырости ухудшает качество жизни жильцов, портит одежду и мебель.

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Если продухов нет или они сделаны неправильно, в разную пору года под полом скапливается конденсат. Он просачивается через землю и перекрытия, особенно зимой и в сырую погоду. Скапливаясь в стенах дома и грунте, влага служит идеальной питательной средой для разнообразных грибков, бактерий, насекомых.

Осторожно, газы!

Известно, что в закрытых полостях у поверхности земли скапливаются газы, от которых страдают люди. Если залезть без средств защиты в глубокий непроветриваемый погреб или колодец, можно задохнуться. В жилых помещениях такого не произойдет, но через микропоры в комнаты могут просачиваться вредные газы, например, радон, метан и другие.

Еще одна неприятная особенность радона – радиоактивность. Хотя концентрация радионуклидов невысока, они накапливаются и могут стать причиной опасных заболеваний.

Альтернатива отдушинам

По большому счету продухи – прошлый век. Они актуальны для домов старой конструкции. Не всем хочется, чтобы в морозы жилье выхолаживалось. Нынешние технологии позволяют строить жилые здания с хорошей гидро- и теплоизоляцией. Однако это не означает, что от проветривания можно отказаться. Идеальной защиты не существует!

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Необходимо из-под пола организовать вытяжку воздуха. Для этого оборудуют принудительную или естественную систему вентиляции. Проще всего от подпола вывести вентиляционные трубы наружу. И, убедившись в наличии тяги, в полу сделать небольшие прикрытые решетками отверстия для притока воздуха. Но этот способ более затратный и сложный, чем проемы в фундаменте.

Стоит ли отверстия закрывать на зиму

Это один из самых сложных вопросов для жильцов. Ближе к осени грызуны с окрестностей стремятся найти теплое и комфортное жилье. С этой целью они заползают в продухи и устраивают гнезда, раздражая своей активностью и разводя антисанитарию. Помешать этому легко, если закрыть отверстия решетками. Можно использовать красивые пластмассовые либо изготовить самостоятельно из сетки. Но надо помнить, что маленькие мыши пролезут где угодно, поэтому рекомендуется использовать защиту с размером ячейки не более 5 мм.

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С наступлением зимы температура воздуха падает, мороз крепчает, периодически свирепствуют метели. Эти факторы способны выстудить дом за счет циркуляции под полом ледяного ветра. Хорошо, если подпол надежно утеплен, но в недорогих дачных строениях и старых домах людей от холода разделяет только половая доска с микрощелями.

Поэтому многие жильцы плотно закрывают отдушины по мере понижения температуры. Однако в этом случае прекращается вентиляция. Согласно СНиП 23-02-2003, температурная разница между неотапливаемым подвальным помещением и температурой снаружи строения не должна превышать 2 °C.

Но она будет гораздо выше. Под отапливаемым домом всегда небольшой плюс. Из-за разницы температур влажность повысится, и выпадет конденсат. Таким образом, хозяевам приходится выбирать между снижением теплопотерь и опасностью образования плесени.

Лучше продухи оставить открытыми. Но в этом случае придется мириться с ледяным полом. Можно установить систему “теплый пол”, однако расход энергии без надежного утепления будет высоким.

Разумно один раз вложиться в альтернативную вентиляцию за счет оборудования вытяжки, пароизоляции грунта, гидрозащиты и утепления фундамента. И закрывать отдушины. В любом случае работа обойдется дешевле, чем спасать строение от грибка или смотреть, как гниль пожирает дом.