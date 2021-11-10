Мнение: Для тех, кто любит слушать (а не читать)

Приготовил для вас сюрприз – АУДИОКНИГУ! А то ведь, смотрю, среди читателей блога есть поклонники моего литературного творчества, многие даже спрашивали, нет ли у меня каких ХУДОЖЕСТВЕННЫХ произведений (не всё ж нон-фикшн всякий писать!)

А они есть! У меня есть даже целый фантастический роман-антиутопия, как раз “о будущем России”. Причем о недалеком – 20е годы. Там, правда, еще ни слова про ковид – ну да и без него, смею уверить, у нас тут есть о чем побеспокоиться. Роман называется “Кровь износа”, я ее публиковал частями в своем ЖЖ.

Но, я как положено инноватору, все время в поиске новых форм – и вот решил сделать свою повесть “Кровь износа” в формате аудиокниги, говоря проще – НАЧИТАЛ ее со всем не присущим мне артистизмом. Книжка, сразу скажу – сплошной экшн, без рассусоливаний, в каждой главе что-то происходит, хотя начинается всё как бы с пустячка, с хохмы. Аннотация такая (лично я, когда выбираю книгу, всегда первым делом лезу читать аннотацию):

“Россия, ближайшее будущее. Безработный бывший пиарщик в поисках легкого заработка соглашается на “несложное” задание. Редакция развлекательного журнала “Конец света”, специализирующегося на конспирологических фейках о небывалом, поручает ему – во время пьяного зимнего безвременья всероссийских январских “каникул” в канун православного Рождества съездить на денек в крупный поволжский город и взять интервью у местного инженера ТЭЦ, предсказывающего “конец света”. Начинается водоворот странных и все более пугающих событий, но бедолага-пиарщик твердо и до последнего верит в то, что ничего страшного не происходит – ведь разве может быть что-то серьезное в наше время сплошного пиара и фейков? Кто же окажется прав – безумный инженер или трезвомыслящий рассказчик?”

И вот всё это можно прослушать в исполнении АВТОРА! Повесть небольшая – 23 главы, слушать около 3 часов. Можно в пути, можно на кухне. Разве что рекомендация – не стоит это слушать в процессе какой-то сложной готовки: вы можете увлечься стремительным сюжетом с элементами триллера – и забыть в самый важный момент вытащить блюдо их духовки! Такие случаи уже бывали.

Я предупредил – поэтому претензии за подгорелый пирог не принимаются!

Теперь – технические детали. Закачать себе мою аудиокнигу и начать слушать уже сегодня – проще простого. Цена (я ее сначала написал, а потом еще и записал!) – демократическая: 300 р. Вы пишете мне или в личку, или на адрес [email protected], или просто в комменты, делаете заказ, переводите деньги – и я вам сразу же высылаю аудиофайл в формате mp3.

Велкам! Хотите заглянуть в будущее России, содрогнуться и не заметить, как пролетело 3 часа – обращайтесь!