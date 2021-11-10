Мнение: Транспортная блокада

Как говорится, густо пошло. Снова Санкт-Петербург. С апреля 22 года проезд на общественном транспорте будет только по QR-кодам. Сейчас идет подготовка к переходу на этот режим. Билеты с QR-кодом планируют ввести на общественном транспорте Петербурга в апреле 2022 года, коды необходимы для подтверждения оплаты проезда и не связаны с вакцинацией, сообщили в комитете по транспорту города. “Проезд по билетам с QR-кодами будет реализован комитетом по транспорту с вводом новой модели транспортного обслуживания населения в апреле 2022 года”, – говорится в сообщении ведомства.

В каком-то смысле решение, конечно, рациональное. Вряд ли режим питает избыточные иллюзии относительно своих возможностей. Врать в телевизор — это одно, но трезво (насколько это возможно) оценить дедлайн, за которым административный коллапс накроет систему — это другое. На кону стоит власть, а значит, и награбленная за десятилетия собственность. Кто по доброй воле от этого откажется? Тут выбора нет.

Поэтому режим начинает суетиться и спешить. Переход к прямому фашизму происходит прямо сейчас. Расчет на то, что пока люди психологически сумеют осознать, что живут уже в другой реальности, она должна будет наступить. На все про все у них — полгода, не больше. Если оставить всё как есть, к концу весны разрушение административной системы перейдет в терминальную стадию. Поэтому решение: переходим к прямому террору, отбрасывая все законы, нормы, правила. И вводим явочным порядком новые.

Само по себе противоречие, деградирующее административную систему, никуда не девается, но власть таким образом попытается продлить агонию. Жить хочется всем, инстинкт самосохранения — базовый. Поэтому полгода-год лишней жизни для режима в нынешних условиях — это практически бесконечность. Ради этого года они убьют миллионы и не дрогнут.

Как всегда, свирепость вводимых норм натолкнется (причем неизбежно) на возможность их соблюдения, выполнения и контроля. Критическая величина, которая может «обнулить» все потуги режима — это всё тот же процент вакцинированных. Пока в Петербурге людей, не сделавших укол, большинство, причем все еще подавляющее. Привитыми по официальной информации являются 1,9 млн или чуть более трети жителей. Чтобы система сегрегации стала работать, требуется обратная картина — не менее двух третей должны получить QR-коды, в противном случае город после введения заявленных ограничений ждет коллапс.

Отсюда и полностью неконституционное решение о принудительной вакцинации пожилых, тем более, что пожилые люди — это значительная доля петербуржцев (порядка 1,1 млн человек). Режим будет пытаться до весны привить, а по возможности убить как можно больше пожилых горожан. Это самая уязвимая часть населения, с ней церемониться не будут. Тем более, что Беглов уже выразил неудовольствие тем, что доля пожилых людей, прошедших вакцинацию, недопустимо мала.

Спешка оправдана: без достижения перелома все свирепые нормы останутся на бумаге. Просто потому, что вынудить такое количество людей принять их у властей попросту нет возможности. Поэтому и задача — минимизировать число отказников до уровня, который умирающая административная система сможет «потянуть».

В этом смысле продолжение бойкота вакцинации — вполне разумная мера со стороны тех, кто не хочет окончательного прихода фашизма. Но чем дальше, тем сложнее будет просто бойкотировать, так как режим сделает всё, чтобы отказники почувствовали на себе максимум начальственного неудовольствия. Думаю, что если к весне станет понятно, что все-таки продавить петербуржцев не удалось, режим может пойти дальше, и создать ситуацию какой-нибудь эпидемиологической ЧС, которую будет пытаться разрулить уже через прямое военное положение. Повторюсь — деваться им некуда. Они совершили столько преступлений, что десятком больше — разницы уже никакой.

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