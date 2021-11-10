Американцы запланировали высадиться на Луне в 2025 году

Глава НАСА Билл Нельсон официально обновил график программы возвращения американцев на Луну, а также заявил, что США намерены высадиться там раньше, чем Китай.

«Первый пилотируемый полет миссии Artemis-2… состоится не раньше мая 2024 года,… первая посадка (на Луну) состоится не раньше 2025 года», – сказал Нельсон, пояснив, что из-за спора с компанией Blue Origin «потеряли почти полгода». Blue Origin попыталась оспорить присуждение НАСА контракта стоимостью 2,9 млрд долларов на создание модуля для посадки на Луну компании SpaceX, но не добилась успеха, передает РИА «Новости».

Нельсон также заявил, что китайская космическая программа становится «все более способной к высадке» человека на Луну «значительно раньше, чем изначально ожидалось». США собираются «действовать настолько напористо, насколько возможно с учетом безопасности и технических возможностей, чтобы обойти конкурентов», передает ТАСС.

«У нас есть все основания полагать, что у нас есть конкурент, очень агрессивный конкурент в лице КНР, – сказал Нельсон. – Мы хотим первыми вернуться на Луну после более чем полувека».

Напомним, при президентстве Дональда Трампа США обещали осуществить высадку на Луне до 2024 года. Трамп также подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу космических ресурсов.