 

Две большие группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу

10.11.2021, 2:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Польшу с территории Белоруссии смогли прорваться две большие группы нелегальных мигрантов, сообщила пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович, назвав это силовым вторжением.

Зданович заявила, что мигранты разрушили установленные на границе ограждения. Штурм устроили в районе местностей Бяловежа и Крынки. В каждой из групп было несколько десятков мигрантов, некоторых смогли вернуть на белорусскую сторону, остальные разыскиваются, передает ТАСС со ссылкой на Польское радио в городе Белосток.

Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.09 / Правительство Армении объявило военное положение и мобилизацию из-за обострения на границе с Азербайджаном

08.12 / Опубликованы итоговые данные об эффективности вакцины AstraZeneca

24.10 / Любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и Российской Федерации – Арестович

07.04 / В Подмосковье «заминировали» восемь ТЦ

08.07 / В Пензенской области открыт газопровод высокого давления

01.07 / У посольства США в Москве прошла акция против поддержки ЛГБТ-сообщества

18.07 / Бастрыкин поручил ходатайствовать о передаче дела со сбитыми детьми в СК

15.07 / Сотрудников «Радио Свобода» и Би-би-си задержали на акциях протеста в Минске

03.06 / Мишустин прибыл в Ульяновск

04.05 / Российские ученые предлагают получать до шести урожаев картофеля в год

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика