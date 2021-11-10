Две большие группы нелегальных мигрантов прорвались из Белоруссии в Польшу

В Польшу с территории Белоруссии смогли прорваться две большие группы нелегальных мигрантов, сообщила пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович, назвав это силовым вторжением.

Зданович заявила, что мигранты разрушили установленные на границе ограждения. Штурм устроили в районе местностей Бяловежа и Крынки. В каждой из групп было несколько десятков мигрантов, некоторых смогли вернуть на белорусскую сторону, остальные разыскиваются, передает ТАСС со ссылкой на Польское радио в городе Белосток.

Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.