 

Минэнерго спрогнозировало уровень добычи нефти

10.11.2021, 2:34, Новости дня
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Минэнерго РФ полагает, что в 2023–2024 годах добыча нефти в стране составит приблизительно 560 млн тонн, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов.

Шульгинов сказал, что требуется «обеспечить конкурентоспособность нашего ресурса на мировом рынке, а не гнаться только за цифрой добычи». Кроме того, по его словам, нужно изменить энергостратегию и «продлить горизонт планирования до 2050 года». Шульгинов не исключает изменений «в генсхемах нефтяной, газовой, угольной отраслей, исходя из стратегии низкоуглеродного развития», пишет «Коммерсант».

Его спросили, следует ли наращивать добычу или стабилизировать, учитывая энергопереход. Шульгинов ответил, что «имеет смысл стабилизировать». По его мнению, «пока рано говорить о закате нефтяной эры», нужно «монетизировать запасы». Он отметил, что «такого подхода придерживаются» и «зарубежные партнеры».

Кроме того, Шульгинов высказался в поддержку демпфера на топливо: «Кто только не ругает демпфер. То производители, то розничные продавцы, но механизм работает, он свою роль сыграл и показал свою эффективность». Министр заявил, что без демпфера «бензин был бы дороже рублей на 15». Он подчеркнул, что «нельзя просто так корректировать демпфер, надо понимать для чего, но в случае необходимости корректировки могут обсуждаться», сейчас «глобальные» корректировки не рассматриваются.

Шульгинов поддержал доступ Роснефти к экспортному каналу Газпрома через «заключение агентского договора». Он указал, что «это не будет противоречить закону, хоть и будет неким экспериментом». При этом «Минэнерго не участвует в коммерческих переговорах на эту тему».



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