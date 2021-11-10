Компания Xiaomi представила новую модель умного замка для входных дверей

Китайская компания Xiaomi представила новый умный замок для входных дверей, который, по словам разработчиков, следует отнести к следующему поколению запорных устройств со встроенным интеллектом.

Замок поддерживает NFC, а также обеспечивает 3D-сканирование. Также модель Smart Door Lock 1S отличается от своих предшественников тем, что в нем обеспечена поддержка ряда новых функций.

Кроме прочего, замок легко синхронизируется со специальными приложениями, которые можно установить прямо на своем смартфоне. Стоимость устройства относительно невелика – всего 200 американских долларов. Но замок практически невозможно взломать, поскольку злоумышленнику придется пройти слишком много степеней защиты.