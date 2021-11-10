 

Москвичи и петербуржцы чаще других россиян покупают iPhone 13

10.11.2021, 1:48, Новости дня
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Как оказалось, самыми лояльными в РФ к новой линейке iPhone 13 стали жители обеих столиц. После того как было проведено исследование потребительских предпочтений, стало ясно, что среди жителей Москвы и Подмосковья 1,8% владельцев выпущенных в американской компании Apple смартфонов уже перешли на одну из версий iPhone 13.

В Санкт-Петербурге таких пользователей 1,4%, отмечают эксперты. Средний показатель по РФ – 1,2%. Такой же зафиксирован в Краснодарском крае. А Новосибирской области – один процент.

Кстати, 21% российских любителей «яблочной» техники все еще используют iPhone 11. А треть активных телефонов от Apple относятся к седьмой и шестой линейкам. Напомним, что тринадцатое поколения смартфонов данной марки поступило в продажу на территории РФ около месяца назад.



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