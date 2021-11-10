 

Google признал медленную работу сканера отпечатков пальцев в Pixel 6

10.11.2021, 1:48, Новости дня
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Ранее в сети появилось много жалоб от владельцев смартфонов Pixel 6. Все они сообщали, что сканер отпечатков пальцев на их устройствах срабатывает слишком медленно. Разумеется, люди посчитали это неисправностью.

Эксперты провели исследование и установили, что жалобы пользователей имеют под собой реальные основания. Однако удивила реакция на это сообщение самого производителя.

В компании Google объявили, что техника в порядке. По словам представителей разработчика, сканер отпечатков пальцев в этой модели и должен работать медленнее, чем привыкло большинство людей. Объясняется задержка усовершенствованным алгоритмом в системе безопасности. Он намного надежнее предшествующих, но побочным эффектом стала задержка в срабатывании.



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