 

Гей-активист стал спецпредставителем МИД Италии по правам ЛГБТИК+

10.11.2021, 1:40, Новости дня
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Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо учредил должность спецпредставителя ведомства по правам сообщества ЛГБТИК+, назначив на нее председателя межведомственного комитета по правам человека при МИД Фабрицио Петри.

Петри – гей-активист и дипломат, занимавший различные должности в министерстве. Как информирует МИД страны, на новой должности он будет «координировать действия» ведомства «по защите и продвижению прав ЛГБТИК+ людей». Указывается, что спецпредставитель должен «действовать в отношении дискриминации в отношении ЛГБТИК+ людей и сообществ, в том числе путем содействия более широкой декриминализации гомосексуальности в мире». 

В ведомстве посетовали на то, что «гомосексуальность считается преступлением в порядка 70 странах, в некоторых за нее предусмотрено уголовное наказание». Италия хочет подтвердить приверженность защите прав ЛГБТИК+, которая объявлена неотъемлемой частью внешней политики страны, передает ТАСС.

Напомним, летом перед зданием Госдепа в Вашингтоне впервые подняли «прогрессивный» флаг в поддержку сексуальных меньшинств. Был назначен спецпосланник по правам секс-меньшинств.



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