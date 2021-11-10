 

Десятки экоорганизаций написали открытое письмо в МОК, выступив против проведения в Украине зимней Олимпиады

10.11.2021, 1:22, Новости дня
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Электронная версия документа опубликована на сайте инициативной группы Free Svydovets.

Экологи опасаются, что масштабные строительные проекты, запланированные в украинских Карпатах, “могут безвозвратно повредить одну из последних действительно выдающихся диких областей Европы”, включая зоны, охраняемые ЮНЕСКО.

“Украинское правительство использует разговоры о потенциальном проведении зимних Олимпийских игр, чтобы оправдать чрезвычайно разрушительные проекты, связанные с олигархами, которые несут значительные риски уничтожения природной среды и развития коррупции. Эти проекты никоим образом не следуют принципам устойчивого развития. Они, безусловно, не соответствуют идеалам Олимпийских игр”, – указывается в открытом письме.

В частности, в документе отмечается, что запланированные мегакурорты на горных массивах Свидовец и Боржава “не опираются на существующие инфраструктуру и общины”. Их планируют построить “среди в основном девственных ландшафтов в хрупкой горной экосистеме”, подчеркнули экологи.

“Мы призываем МОК прекратить давать украинскому правительству какие-либо основания для продолжения реализации этих весьма проблематичных проектов в Карпатах”, – указывается в сообщении.

Контекст:

16 июля 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что поручил тогдашнему министру спорта Игорю Жданову и президенту Национального олимпийского комитета Сергею Бубке разработать стратегию, чтобы добиться права проведения в Украине Олимпийских игр.

30 июля 2020 года нынешний министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявлял, что Бубка работает над вопросом участия страны в конкурсе на проведение Олимпийских игр 2028-го или 2030 года.

В январе 2021 года Гутцайт говорил, что Украина хочет провести Олимпийские игры 2030-го или 2032 года.

11 сентября Зеленский сообщил на брифинге перед встречей с главой МОК, что обсудит с Томасом Бахом шаги, которые нужно сделать Украине для проведения Олимпийских игр.

Страна проведения зимней Олимпиады 2030 определится в 2023 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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