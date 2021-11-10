“Самый страшный гуманитарный кризис на Земле”. ООН призывает мировых лидеров спасти Афганистан от голода

“Ситуация настолько плоха, насколько только можно себе представить. По сути, речь идет о самом страшном гуманитарном кризисе на Земле… 95% жителей страны не имеют достаточного питания, а сейчас дело идет к тому, что 23 млн людей грозит острый голод”, – сказал Бизли.

Население Афганистана составляет около 39 млн человек.

Как поясняет BBC, экономика Афганистана оказалась на грани полного коллапса из-за прихода к власти движения “Талибан” и заморозки иностранной помощи. К этому добавились пандемия коронавируса и сильная засуха, уничтожившая существенную часть посевов в стране. Это уже вторая подобная засуха в Афганистане за последние четыре года.

“Следующие шесть месяцев будут катастрофическими. Это будет ад на земле”, – считает директор Всемирной продовольственной программы ООН.

По оценкам ООН, для того, чтобы хотя бы частично прокормить 23 млн нуждающихся в Афганистане, организации требуется $220 млн в месяц.

Бизли призвал мировую элиту предпринять срочные действия. Он отметил, что мировое богатство сейчас составляет $400 трлн.

“Мировым лидерам и миллиардерам: представьте, что речь идет о вашем маленьком сыне или дочери или о вашем внуке, которому грозит смерть от голода. Вы сделаете все, что в ваших силах… Если мы допускаем, что хоть где-то ребенок умирает от голода, позор нам. И неважно, где находится этот ребенок”, – подчеркнул представитель ООН.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

6 сентября талибы объявили о захвате последней не подконтрольной им провинции Панджшер и прекращении войны в Афганистане.

30 августа впервые после захвата власти “Талибаном” Всемирная организация здравоохранения смогла доставить лекарства в Афганистан.

В октябре ООН работала над созданием логистического центра недалеко от границы с Афганистаном для распределения помощи сотням тысяч внутренне перемещенных лиц.

25 октября Бизли предупредил, что Афганистан находится на грани масштабного голода. По информации ООН, тысячи афганцев продают имущество и недвижимость, чтобы прокормить свои семьи.

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