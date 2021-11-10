Украинский бизнес обратился в ООН, ОБСЕ и к дипломатам Запада из-за нарушения прав Саакашвили в Грузии

Об этом идет речь в письмах, которые организация отправила главе ОБСЕ Анн Линде, генеральному секретарю ООН Антониу Гуттеришу, главе представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикасу и временно поверенной в делах США в Украине Кристине Квин. Письмо есть в распоряжении издания “ГОРДОН”.

В письмах представители бизнеса отмечают, что Саакашвили в Украине приложил много усилий для борьбы с коррупцией и бюрократией.

“Нас беспокоят сообщения о том, что во время нахождения задержанного в следственном изоляторе нарушаются права человека. […] Мы убеждены, что заключение Михаила окажет негативное влияние не только на бизнес-климат Украины и Грузии, но и повредит европейской интеграции обеих стран. Просим всесторонне рассмотреть все обстоятельства этого дела и содействовать соблюдению прав Михаила Саакашвили”, – говорится в заявлении.

В состав организации входит 96 украинских бизнес ассоциаций.

Линде, Квин и Маасикасу направили такие же письма, как и Гутерришу. Фото: Gordonua.com

Обращения, касающиеся ситуации вокруг Саакашвили, написали и другие представители бизнеса. Издание “ГОРДОН” имеет в распоряжении письма Конфедерации строителей Украины, организаций Young Business Club Ukraine и CEO Club Ukraine к президенту Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министру страны Ираклию Гарибашвили, в которых подчеркивается: “Заключение Михаила Саакашвили негативно отразится на бизнесклимате Украины и Грузии и повредит европейской интеграции обеих стран”

Каждый день, проведенный политиком в тюрьме в условиях голодания – “это невосполнимая потеря для Украины и Грузии”, считают организации.

Письма Конфедерации строителей Украины, организаций Young Business Club Ukraine и CEO Club Ukraine одинаковы по содержанию, отличаются лишь подписанты и названия организаций в посленем абзаце текста. Фото: Gordonua.com

Отдельное заявление сделала Европейская бизнес-ассоциация. Там надеются на справедливое решение сложившейся ситуации и говорят о Саакашвили как о выдающемся реформаторе.

Фото: Gordonua.com

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован, его поместили в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави.

1 октября экс-президент Грузии объявил голодовку, она продолжается 40-й день.

6 ноября грузинские власти заявили, что Саакашвили якобы нарушает условия голодовки и “получает еду и натуральные соки в разное время дня”. В ответ политик объяснил, что соки давали ему медики в рамках протокола при голодовке, назвал обвинения оскорбительными и отказался принимать “все, что входит в этот протокол, в том числе минералы, витамины и таблетки глюкозы”.

Грузинский омбудсмен Нино Ломджария заявила, что Саакашвили не нарушал условий голодовки, принимая соки. Она считает, что распространение дезинформации представителями властей Грузии “вредит не только правовому статусу конкретного человека, но и всех заключенных”.

Состояние Саакашвили критическое, оно может ухудшиться в ближайшее время, заявил 7 ноября после посещения политика его лечащий врач Николоз Кипшидзе. 8 ноября украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что состояние здоровья Саакашвили ухудшается стремительно, и призвала грузинские власти перевести политика в больницу, где есть условия для экстренной реанимации.

Защита Саакашвили и врачи настаивали, что политика нужно перевести в многопрофильную гражданскую клинику, адвокат Саакашвили Ника Гварамия не исключал, что в тюремной больнице могут устроить бунт, в результате которого экс-президента “ликвидируют”.

8 ноября Саакашвили вывезли из колонии в городе Рустави и перевезли в медицинское учреждение для обвиняемых и осужденных №18 (тюремная больница в Глданском районе Тбилиси).

Позже в тюрьму, куда перевели Саакашвили, привезли устройство для проведения компьютерной томографии, а к ее зданию подогнали водомет. Третий президент Грузии сообщал, что его доставили в Глданскую тюремную больницу обманным путем.

Саакашвили сообщал 8 ноября, что при переводе в больницу его вытащили из машины, повалили на землю, несколько раз ударили по шее и тащили за волосы, при этом он оказал сопротивление.

Ломджария, которая встретилась с Саакашвили, подтвердила, что Саакашвили отказался от осмотра врача по поводу физических повреждений, которые мог получить во время перевода в тюремную больницу, сообщило издание “Новости-Грузия”.

В минюсте Грузии заявляли, что перевод Саакашвили в тюремную больницу был необходим из-за его отказа от лечения.

МИД Украины направил ноту в МИД Грузии из-за перевода Саакашвили в тюремную больницу, около 90 нардепов Рады обратились к президенту Грузии Зурабишвили и премьер-министру страны Гарибашвили с просьбой вернуть политика в Украину.

Международная правозащитная организация Amnesty International 9 ноября назвала политической местью происходящее с Саакашвили.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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