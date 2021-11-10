 

Телезвезда Евгения Феофилактова похвасталась тем, что ее избранник сделал ей предложение

10.11.2021, 1:16, Разное
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Экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова любит публичность, однако лицо своего избранника предпочитает прятать от публики. Но новость о том, что он сделал ей предложение, женщина скрывать не стала. Волшебные слова «Выходи за меня, Женя» романтически настроенный кавалер Феофилактовой написал на песке во время отдыха с Евгенией на Мальдивах. Давайте узнаем подробности.

Романтика и нежность

Евгения вместе с сыном от прошлых отношений и новым возлюбленным отдыхает на солнечных Мальдивах. Телезвезда выкладывает в своем микроблоге свежие фото, которые говорят, что отдых проходит великолепно.

Но больше всего подписчиков Жени заинтересовал видеоролик, в котором она продемонстрировала предложение о замужестве, написанное на песке.

Звезда не сразу сообщила, ответила ли она согласием. Зато внимания поклонников Феофилактова явно добилась. Ее “Инстаграм” разрывается от комментариев. Подписчики желают узнать, кто ее загадочный избранник, когда состоится свадьба и состоится ли вообще.

Позднее она пояснила, что будет ждать от возлюбленного более серьезного предложения.

Остается запастись терпением и немного подождать. Напомним, что ее мужем был участник “Дома-2” Антон Гусев, но пара развелась. Причиной развода стала измена супруга. После развода он практически сразу женился на девушке, с которой изменил жене. Евгения под венец не торопится, считая это очень серьезным шагом в жизни.



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