 

На российский рынок поступили смартфоны серии Xiaomi 11T

10.11.2021, 0:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В российских магазинах начали продавать смартфоны серии Xiaomi 11T. Речь идет о двух версиях. Кроме 11T можно приобрести Xiaomi 11T Pro. Каждая из версий выпущена в трех цветовых решениях, сообщают импортеры.

Разумеется, мы имеем дело со старшей и младшей версией одного и того же гаджета, поясняют эксперты. Поэтому специалисты советуют, пропустив первый вариант, сразу рассматривать возможности 11T Pro. Здесь представлены смартфона за 59 тыс. 990 руб. и 53 тыс. 990 руб. У первого 12 Гб оперативной и 256 Гб основной памяти. Второй вдвое слабее.

Также два варианта есть внутри версии 11Т. В обоих случаях объем оперативной памяти составляет 8 Гб. Но один выйдет с накопителем на 128 Гб, другой – на 256 Гб. Цены – почти 45 и почти 50 тысяч рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.09 / Светлана Алексиевич покинула Белоруссию

21.01 / Создан аэрогель для извлечения воды из воздуха

21.04 / Euronews – властям Сицилии пока не удаётся побороть недоверие жителей к вакцине AstraZeneca

21.04 / Минэнерго предсказало долгосрочный рост атомной энергетики

04.08 / Экс-глава Офиса президента Богдан предложил Чаусу услуги адвоката, если экс-судья сдаст “и тех, и этих”

27.03 / Кремль не будет реагировать на обращение жены Навального – Песков

26.06 / Саакашвили заподозрили в принятии решений во время войны с Россией под наркотиками

12.12 / Украина разместила еврооблигации на $600 млн – Минфин

03.02 / Зеленский и Кличко – лидеры рейтинга доверия украинцев – опрос

16.10 / Греф отреагировал на срыв сделки «Яндекса» с «Тинькофф»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика