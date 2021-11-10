На российский рынок поступили смартфоны серии Xiaomi 11T

В российских магазинах начали продавать смартфоны серии Xiaomi 11T. Речь идет о двух версиях. Кроме 11T можно приобрести Xiaomi 11T Pro. Каждая из версий выпущена в трех цветовых решениях, сообщают импортеры.

Разумеется, мы имеем дело со старшей и младшей версией одного и того же гаджета, поясняют эксперты. Поэтому специалисты советуют, пропустив первый вариант, сразу рассматривать возможности 11T Pro. Здесь представлены смартфона за 59 тыс. 990 руб. и 53 тыс. 990 руб. У первого 12 Гб оперативной и 256 Гб основной памяти. Второй вдвое слабее.

Также два варианта есть внутри версии 11Т. В обоих случаях объем оперативной памяти составляет 8 Гб. Но один выйдет с накопителем на 128 Гб, другой – на 256 Гб. Цены – почти 45 и почти 50 тысяч рублей.