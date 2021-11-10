 

Связь 5G добралась до Екатеринбурга

10.11.2021, 0:54, Новости дня
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Как сообщают из Екатеринбурга, связь пятого поколения наконец-то добралась и до Урала. На территории местного университета компания МТС обеспечила покрытие сигналом 5G. Поймать его можно пока только между двумя корпусами вуза.

Сигнал распространяется на частоте 27 ГГц, сообщают у мобильного оператора. Если у вас нет смартфона с модемом для пятого поколения, то можно воспользоваться предоставленными в МТС устройствами, которые доступны на территории демозоны. Это могут сделать как студенты, так и преподаватели.

По словам экспертов, студентам наличие 5G на территории университета поможет разрабатывать разные технологии удаленного управления роботами, дронами, автономными машинами и т.д.



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