 

Уволенные из театра Ермоловой артисты решили обратиться в суд

10.11.2021, 0:47, Новости дня
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Несколько артистов уволенных из театра Ермоловой, будут добиваться восстановления на работе через суд, сообщила одна из актрис Алена Бурханова.

По словам Бурхановой, ее уволили 8 ноября в числе девяти артистов, до этого увольнения проходили в сентябре.

«Мы будем подавать в суд и добиваться восстановления на работе, это наша главная цель. Мы будем требовать компенсации. У нас есть адвокат, которому мы доверяем. Она будет составлять и оформлять наши требования», – приводит РИА «Новости» слова Бурхановой.

По ее словам, некоторые артисты ушли из театра по соглашению сторон, поэтому назвать точное число уволенных трудно.

Вместе с тем, в пресс-службе театра заявили, что не будут комментировать инофрмацию об увольнении артистов.

«Никаких комментариев не будет», – сообщила пресс-атташе.

В июле Московский драматический театр имени Ермоловой сообщил о решении сократить штат в связи с оптимизацией ресурсов на фоне пандемии. В пресс-службе театра подчеркивали, что все действия дирекции находятся в рамках трудового законодательства. В августе стало известно, что народный артист РФ Олег Меньшиков покинул пост директора Московского драматического театра имени Ермоловой еще в начале лета, однако остался худруком. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле по сообщениям СМИ знают о ситуации вокруг Театра им. Ермоловой, однако не планируют вмешиваться.



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