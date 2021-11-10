 

В Берлине потребовали от РФ не мириться с «торговлей людьми» Минском

10.11.2021, 0:47, Новости дня
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Россия не должна «мириться или даже поддерживать» использование властями Белоруссии нелегальных мигрантов, сообщил внешнеполитический эксперт германской партии Христианско-демократический союз Норберт Реттген.

Реттген призвал ввести дополнительные санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и «лишить» его «экономической базы». При этом, как сообщил Реттген, «ЕС должен ясно дать понять Путину, что отношения с Россией ухудшатся, если он будет мириться или даже поддержит» действия Минска, передает ТАСС со ссылкой на Funke.

Он также считает необходимым наказать страны, «из которых прибывают мигранты и которые получают финансовую помощь из ЕС», если их авиакомпании не прекратят перевозить беженцев в Белоруссию. Реттген заявил, что Минск и авиакомпании участвуют в «торговле людьми», таким компаниям нужно запретить работать в ЕС.

Реттген призвал ЕС не поддаваться давлению, так как «именно этого добивается» Лукашенко, «используя беженцев в качестве инструмента, намеренно направляя на польско-белорусскую границу». По словам Реттгена, Лукашенко «хочет наказать граждан Европы за их солидарность с белорусами и таким образом вынудить ЕС отказаться от санкционной политики в отношении Белоруссии, однако должно произойти обратное».

Напомним, Реттген считается потенциальным преемником Армина Лашета на посту председателя ХДС.



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