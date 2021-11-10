Олимпийский чемпион с Украины отказался считать Россию агрессором

Золотой призер зимней Олимпиады Пхенчхана-2018 в дисциплине фристайл Александр Абраменко, комментируя российско-украинские отношения, заявил, что не считает Россию агрессором.

Он заявил, что утверждение об «агрессии» РФ по отношению к Украине для него неоднозначно.

«Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, – а правда ли это? Точнее не так. Мне кажется, что это все спланировано», – сказал Абраменко в интервью Tribuna.com.

По словам олимпийца, в конфликте существует «еще третья, четвертая сторона, которые в этом заинтересованы».

«Я не знаю. Кто там что придумал. Я ж не в тех кругах общаюсь. Может, я ошибаюсь, но мне так кажется. В любом случае страдают только люди – что с нашей стороны, что с их», – сообщил спортсмен.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Aleksandr Abramenko (@aleksandr.abramenko)

В 2018 году Абраменко в ходе церемонии награждения на Олимпиаде в Пхенчхане обнялся на пьедестале почета с завоевавшим бронзу россиянином Ильей Буровым. Он заявил, что спортсмены никогда не говорят о политике, только о спорте.

На вопрос, сделал бы он то же самое на предстоящих Играх в Пекине, Абраменко заявил, что поступил бы аналогично.