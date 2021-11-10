Польша не исключила затягивания миграционного кризиса на годы

На ближайшем саммите ЕС Польша поднимет вопрос о расширении санкций против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Моравецкий сообщил, что Польша «предложит ужесточить санкции на ближайшем заседании Европейского совета». По его мнению, следует не ждать декабря, а провести видеоконференцию раньше. Речь идет не только об ужесточении политических санкций, но и о «далекоидущих экономических», передает ТАСС.

Кроме того, Польша намерена бороться с авиакомпаниями, «которых используют для трансфера людей с Ближнего Востока». Президент Польши Анджей Дуда «предложил немедленно довести до уровня остановки возможности полетов над европейским небом тех авиалиний, которые транспортируют мигрантов».

Моравецкий сказал, что Польша «готовится к долгим месяцам, долгим кварталам, возможно, и к долгим годам борьбы с этой провокацией Лукашенко».

Тем временем DPA сообщает, что правоохранительные органы Польши во вторник вечером задержали недалеко от границы с Белоруссией автобус с активистами движения Seebr cke Deutschland и объединения LeaveNoOneBehind, планировавшими оказать гуманитарную помощь мигрантам и переправить их в Германию. МВД Германии предупреждало, что подобные действия «могут иметь уголовные последствия». До задержания активисты передали польской стороне зимнюю обувь, одеяла и другие предметы гуманитарной помощи для мигрантов.

Напомним, власти Польши ожидают, что ситуация на польско-белорусской границе продолжит накаляться. Сами беженцы, прибывшие в понедельник к границе, всю ночь провели в палатках на нейтральной полосе. Во вторник крупная правозащитная организация Human Rights Watch уже выступила с упреками в адрес и Варшавы, и Минска.